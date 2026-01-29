টস জিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ব্যাটিংয়ে পাঠালো দক্ষিণ আফ্রিকা

টস জিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ব্যাটিংয়ে পাঠালো দক্ষিণ আফ্রিকা
সেঞ্চুরিয়ানে সিরিজ জয়ের মিশনে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে মাঠে নেমেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। টস জিতে প্রথমে ফিল্ডিং বেছে নিয়েছেন প্রোটিয়া অধিনায়ক এইডেন মার্করাম। অর্থাৎ ওয়েস্ট ইন্ডিজ আগে ব্যাটিং করবে।
সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে ৯ উইকেটের বড় ব্যবধানে জিতেছে দক্ষিণ আফ্রিকা।
দক্ষিণ আফ্রিকা একাদশ
এইডেন মার্করাম (অধিনায়ক), কুইন্টন ডি কক (উইকেটকিপার), রায়ান রিকেলটন, ডিওয়াল্ড ব্রেভিস, জেসন স্মিথ, ট্রিস্টান স্টাবস, মার্কো জানসেন, কাগিসো রাবাদা, কেশভ মহারাজ, অ্যানরিখ নর্টজে, কুয়েনা মাফাকা
ওয়েস্ট ইন্ডিজ একাদশ
ব্র্যান্ডন কিং, রস্টন চেজ, শাই হোপ (অধিনায়ক, উইকেটকিপার), শিমরন হেটমায়ার, রভম্যান পাওয়েল, শেরফেন রাদারফোর্ড, রোমারিও শেফার্ড, জেসন হোল্ডার, ম্যাথিউ ফোর্ডে, জেইডেন সিলস, আকিল হোসেন।
এমএমআর