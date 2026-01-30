রাজনীতিতে নতুনত্ব না থাকলে পুরোনো কালচার ফিরে আসবে: শিশির মনির
সুনামগঞ্জ-২ আসনের জামায়াত প্রার্থী আইনজীবী শিশির মনির বলেছেন, ৫ আগস্টের পর রাজনীতিতে যদি নতুনত্ব না থাকে তাহলে সেই পুরোনো কালচার আবার ফিরে আসবে। গতকাল আমার নির্বাচনি এলাকায় যা ঘটেছে কিংবা দেশজুড়ে যা ঘটছে এসবের ইতি টানা দরকার।
শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) সকালে দিরাইয়ের ধল বাজারে নির্বাচনি প্রচারণা শেষে তিনি এসব কথা বলেন।
শিশির মনির বলেন, দেশে নির্বাচনের প্রচারের ক্ষেত্রে যে ঘটনাগুলো ঘটছে তা অনাকাঙ্ক্ষিত। যা কোনোভাবে সাপোর্ট করি না। আমরা নিজেরাও করি না কিংবা কেউ করুক সেটাও চাই না। এ ধরনের কর্মকাণ্ড থেকে বিরত রাখার জন্য সর্বক্ষেত্রে প্রয়োজন রাজনৈতিক দল গুলোর শক্ত অবস্থান। একটি প্রচার অভিযানে প্রার্থী তার নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা তুলে ধরবে, ধরুক এখানে অপ্রাসঙ্গিক বাধা দেওয়ার তো কিছু নেই।
তিনি বলেন, রাজনৈতিক দলগুলোর সমন্বিত আলোচনায় বসা দরকার। এমনকি নির্বাচন কমিশনের এ ব্যাপারে কার্যকরী উদ্যোগ নেওয়া দরকার। যদি তা না পারে তাহলে রাজনীতিতে গুণগত পরিবর্তন বলতে তেমন কিছু আমরা প্রত্যাশা করতে পারি না। তাই আমি মনে করি দ্রুত এগুলো বন্ধ করা দরকার।
লিপসন আহমেদ/এনএইচআর