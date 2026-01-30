  2. দেশজুড়ে

নূরুল ইসলাম বুলবুল

নির্বাচিত হলে চিকিৎসাসেবায় অগ্রাধিকার দেওয়া হবে

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি চাঁপাইনবাবগঞ্জ
প্রকাশিত: ১২:১৩ পিএম, ৩০ জানুয়ারি ২০২৬
নির্বাচিত হলে চিকিৎসাসেবায় অগ্রাধিকার দেওয়া হবে

চাঁপাইনবাবগঞ্জ- ৩ (সদর) আসনের জামায়াত মনোনীত প্রার্থী নূরুল ইসলাম বুলবুল বলেছেন, নির্বাচিত হলে সবার আগে চিকিৎসাসেবার মানোন্নয়নে নজর দেওয়া হবে।

শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে চরবাগডাঙ্গা ইউনিয়নের গোয়ালডুবি এলাকায় পদ্মা নদীর ১০ নম্বর বাঁধে আয়োজিত নির্বাচনি ইশতেহার ঘোষণা এক অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন।

নূরুল ইসলাম বুলবুল বলেন, বর্তমানে জেলা হাসপাতালগুলোতে রোগী নিয়ে গেলেই রেফার্ড করা হয়। এই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। নির্বাচিত হলে চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর হাসপাতালে অত্যাধুনিক চিকিৎসা যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হবে। পাশাপাশি শয্যা সংখ্যা ও অ্যাম্বুলেন্স বৃদ্ধি করা হবে এবং সার্বক্ষণিক ইনডোর ও আউটডোর চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করা হবে। বর্তমানে চিকিৎসাসেবার মান খুবই নাজুক।

তিনি আরও বলেন, জরুরি প্রয়োজনে পর্যাপ্ত রক্ত সরবরাহ নিশ্চিত করতে চাঁপাইনবাবগঞ্জে একটি নিরাপদ ব্লাড ব্যাংক স্থাপন করা হবে।

এসময় নূরুল ইসলাম বুলবুল ঘোষণা দেন, ৩৮ বছরের ঊর্ধ্বে নাগরিক ও ৫ বছরের নিচে শিশুদের জন্য সম্পূর্ণ বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা প্রদান করা হবে। এছাড়া প্রতিটি ইউনিয়নে উন্নতমানের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলো সংস্কার ও সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা হবে এবং সেখানে সার্বক্ষণিক চিকিৎসাসেবা চালু করা হবে।

এছাড়াও জেলার অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যবসা-বাণিজ্যে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন তিনি।

সোহান মাহমুদ/এনএইচআর

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।