চাঁদপুরে জামায়াতের নির্বাচনি জনসমাবেশ শনিবার

চাঁদপুরে জামায়াতের নির্বাচনি জনসমাবেশ শনিবার
নির্বাচনি প্রচারণার অংশ হিসেবে চাঁদপুরে দুটি গুরুত্বপূর্ণ সংসদীয় আসনে পৃথক পৃথক স্থানে জামায়াতের জনসমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে। দুইটি নির্বাচনি জনসমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দিবেন জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার।
শনিবার সকালে প্রথম জনসভা অনুষ্ঠিত হবে চাঁদপুর-৪ আসন (ফরিদগঞ্জ) এলাকায়। সকাল ৮টায় ফরিদগঞ্জ বাসস্ট্যান্ড এলাকায় আয়োজিত এ জনসমাবেশে উপস্থিত থাকবেন চাঁদপুর-৪ আসনের জামায়াত মনোনীত প্রার্থী ও চাঁদপুর জেলা জামায়াতের আমির মাওলানা বিল্লাল হোসেন মিয়াজীসহ নেতাকর্মীরা।
এরপর সকাল ১০টায় চাঁদপুর শহরের হাসান আলী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত হবে চাঁদপুর-৩ আসনের নির্বাচনি জনসমাবেশ। এতে উপস্থিত থাকবেন চাঁদপুর-৩ আসনের জামায়াত মনোনীত প্রার্থী ও জেলা জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি অ্যাডভোকেট মো. শাহজাহান মিয়া।
সমাবেশে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিপি মো. রিয়াজুল ইসলাম, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের জিএস মো. মাজহারুল ইসলামসহ দলের কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের নেতাকর্মীদের।
চাঁদপুর জেলা জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি অ্যাডভোকেট মো. শাহজাহান মিয়া বলেন, কেন্দ্রীয় নেতাদের আগমন উপলক্ষে আমাদের নির্বাচনি জনসমাবেশগুলো বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে। এ কর্মসূচিতে চাঁদপুর জেলার বিভিন্ন উপজেলা ও ইউনিয়ন থেকে হাজার হাজার নেতাকর্মী অংশগ্রহণ করবেন বলে আমরা আশাবাদী।
তিনি আরও বলেন, এসব জনসমাবেশের মাধ্যমে জনগণের সামনে দলের রাজনৈতিক অবস্থান, নির্বাচনি লক্ষ্য ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তুলে ধরা হবে।
শরীফুল ইসলাম/এনএইচআর/জেআইএম