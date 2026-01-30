শরীয়তপুর-চাঁদপুর নৌরুটের ২ ফেরি বিকল, পারাপার ব্যাহত

শরীয়তপুর-চাঁদপুর নৌরুটের ২ ফেরি বিকল, পারাপার ব্যাহত
শরীয়তপুর-চাঁদপুর নৌরুটে যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে গত দুই দিন ধরে বিকল হয়ে আছে ২টি ফেরি। এতে যানবাহন পারাপার ব্যাহত হচ্ছে। ফলে নদীর উভয় পাড়ে আটকা পড়েছে শতাধিক যানবাহন। দ্রুতই সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়েছে বিআইডব্লিউটিসি। আর সংকট নিরসনে ভোলা থেকে ঘাটের উদ্দেশ্যে রওনা করেছে একটি ফেরি।
বিআইডব্লিউটিসি জানায়, শরীয়তপুর চাঁদপুর নৌরুটে মোট চারটি ফেরি দিয়ে যানবাহন পারাপার করা হয়। বুধবার (২৮ জানুয়ারি) দুপুরের পর হঠাৎ করেই বিকল হয়ে পড়ে এই রুটে চলাচলকারী ফেরি কস্তুরি ও ফেরি কলমি লতা। ফলে ঘাটের উভয় পাড়ে আটকা পড়েছে শত শত যানবাহন।
সংস্থাটি আরও জানায়, বিকল হয়ে পড়া ফেরি দুটি মেরামতের জন্য ইতিমধ্যে ডক ইয়ার্ডে পাঠানো হয়েছে। সংকট নিরসনে ভোলা ফেরিঘাট থেকে কাবেরী নামের অপর একটি ফেরি শরীয়তপুর চাঁদপুর ঘাটের উদ্দেশ্যে রওনা করেছে। তবে কখন ফেরি চলাচল স্বাভাবিক হতে পারে বিষয়টি নিশ্চিত করতে পারেনি বিআইডব্লিউটিসি।
এদিকে দীর্ঘ সময় ফেরি চলাচল ব্যাহত হওয়ায় মেঘনা নদীর উভয় পাড়ে পারাপারের অপেক্ষায় আটকা পড়েছে অন্তত ৪ শতাধিক যানবাহন। ফলে চরম ভোগান্তিতে পড়েছে এই রুটে চলাচলকারী যাত্রী চালক ও ব্যবসায়ীরা।
নরসিংহপুর ফেরিঘাট শরীয়তপুরের টার্মিনাল সুপারেন্টেন রাসেল হোসেন বলেন, ফেরি দুটি মেরামতের জন্য ডক ইয়ার্ডে পাঠানো হয়েছে। সংকট নিরসনে ভোলা ফেরিঘাট থেকে কাবেরী নামের অপর একটি ফেরি শরীয়তপুর চাঁদপুর ঘাটের উদ্দেশ্যে রওনা করেছে। আশা করছি দ্রুত সমস্যার সমাধান হবে।
বিধান মজুমদার অনি/এনএইচআর/জেআইএম