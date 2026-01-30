  2. দেশজুড়ে

ফ্যামিলি কার্ড এক ধরনের প্রতারণা: নূরুল ইসলাম বুলবুল

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি চাঁপাইনবাবগঞ্জ
প্রকাশিত: ০৩:৩৯ পিএম, ৩০ জানুয়ারি ২০২৬
ফ্যামিলি কার্ড এক ধরনের প্রতারণা: নূরুল ইসলাম বুলবুল

জামায়াতের ঢাকা মহানগর দক্ষিণের আমির ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ-৩ আসনের প্রার্থী নূরুল ইসলাম বুলবুল বলেছেন, ‘আমরা নির্বাচিত হলে জনগণ একটি স্মার্টকার্ড পাবে। ওই কার্ডের মাধ্যমে জাতীয় পরিচয়পত্র, টিআইএনসহ আধুনিক নাগরিক সব সুবিধা পাওয়া যাবে। আমরা ফ্যামিলি কার্ডের কথা বলছি না। ফ্যামিলি কার্ড একটি নতুন ফাঁদ।’

শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে চরবাগডাঙ্গা ইউনিয়নের গোয়ালডুবি এলাকায় পদ্মা নদীর ১০ নম্বর বাঁধে আয়োজিত নির্বাচনি ইশতেহার ঘোষণা এক অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন।

ফ্যামিলি কার্ড এক ধরণের প্রতারণা: নূরুল ইসলাম বুলবুল

নূরুল ইসলাম বুলবুল বলেন, ‘শিক্ষিত বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানে সহায়তার জন্য জামায়াতে ইসলামী একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ উদ্যোগের আওতায় নির্বাচিত যুবকদের দুই বছর ধরে প্রতি মাসে ১০ হাজার টাকা করে প্রদান করা হবে। এ অর্থ ব্যবহার করে তারা নিজ নিজ উদ্যোগে স্বাবলম্বী হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে ও প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে।’

তিনি বলেন, ‘তার ইশতেহারে শিক্ষার মানোন্নয়ন, অবকাঠামো ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণ, দক্ষ মানবসম্পদ গঠন এবং বৈষম্যহীন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। জেলার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ ও প্যারামেডিলকেল প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেওয়া হয়। স্বাস্থ্য, চিকিৎসা ও কর্মসংস্থানে ন্যায্য অধিকার সুনিশ্চিত করার অঙ্গীকার করা হয়।’

সোহান মাহমুদ/আরএইচ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।