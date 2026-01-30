  2. দেশজুড়ে

মাগুরায় অস্ত্র-গুলিসহ বিএনপি ও যুবদল নেতা আটক

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৫:০০ পিএম, ৩০ জানুয়ারি ২০২৬
মাগুরায় আগ্নেয়াস্ত্র, গুলি ও দেশীয় অস্ত্রসহ বিএনপি ও যুবদলের দুই নেতাকে আটক করা হয়েছে। শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) ভোর সকাল ৬টা ১৫ মিনিটে যৌথবাহিনীর অভিযানে শালিখা থানার আড়পড়ার গ্রামের মুন্সিপাড়া থেকে তাদের আটক করা হয়।

আটকরা হলেন- শালিখা উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান চকলেট (৪৮) ও তার ভাই উপজেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক নয়নুজ্জামান নয়ন মুন্সী (৪০)। তারা দুজনই মৃত মুন্সি শহিদুর রহমানের ছেলে।

অভিযানে তাদের হেফাজতে থাকা একটি সচল পিস্তল (ফায়ারিং পিনসহ), তিন রাউন্ড ৭.৬৫ এমএম কার্তুজ, একটি ধারালো চায়না চাকু, একটি পুরাতন দেশীয় বড় ছুরি, দুটি গাছি দা, একটি চায়না টিপ চাকু ও একটি ভিভো ব্র্যান্ডের অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়।

শালিখা উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি মোজাফফর হোসেন টুকু আটকের বিষয়টির সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, পুলিশ তাাদের দুজনকে আটক করছেন। বিষয়টি সন্দেহজনক। উদ্দেশ্য প্রণোদিতও হতে পারে।

এদিকে উদ্ধার মালামাল উপস্থিত সাক্ষীদের সামনে তালিকা করে সকাল ৬টা ১৫ মিনিটে জব্দ করা হয়। এসময় পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। পরে তাদেরকে শালিখা থানায় হস্তান্তর করা হয়।

শালিখা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবু সাঈদ বলেন, যৌথবাহিনীর অভিযানে অস্ত্রসহ দুজনকে আটক করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে শালিখা থানায় নিয়মিত মামলার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

