শহীদ আবু সাঈদের কবর জিয়ারত করলেন তারেক রহমান
জুলাই অভ্যুত্থানে নিহত রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী শহীদ আবু সাঈদের কবর জিয়ারত করেছেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান।
শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) সন্ধ্যা ৬টায় রংপুরের পীরগঞ্জ উপজেলার জাফরপাড়ায় পৌঁছে আবু সাঈদের কবর জিয়ারত করেন তিনি। এসময় আবু সাঈদের বাবা মকবুল হোসেন, বড় ভাই রমজান আলীসহ বিএনপির নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
কবর জিয়ারত শেষে রংপুরের কালেক্টরেট ঈদগাঁহ মাঠে আয়োজিত বিভাগীয় নির্বাচনি জনসভায় যোগ দেবেন তারেক রহমান।
