দেশে ফিরলেন ভারতে আটক ১২৮ জেলে, ফেরত গেলেন ২৩
ভারতে বিভিন্ন সময় আটক ১২৮ জেলে বাংলাদেশে ফিরে এসেছে। একইসঙ্গে বাংলাদেশে আটক ২৩ জেলেকে ভারতে পাঠানো হয়েছে।
শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) বিকেলে মোংলা কোস্টগার্ডের পশ্চিম জোন সদর দপ্তরে আনার পর তাদের স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
কোস্টগার্ডের (ঢাকা) মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সিয়াম-উল-হক জানান, বাংলাদেশ জলসীমার মধ্যে অবৈধভাবে মৎস্য আহরণরত অবস্থায় নৌবাহিনী গত বছরের ১৮ ও ২৩ অক্টোবর দুটি ভারতীয় ফিশিং বোটসহ ২৩ জেলেকে আটক করে।
অপরদিকে একই বছরের ১৬, ১৭, ১৯ ও ৩০ নভেম্বর ভারতীয় জলসীমায় মৎস্য আহরণের অভিযোগে পাঁচটি বাংলাদেশি ফিশিং বোটসহ ১২৮ জনকে আটক করে ভারতীয় কোস্টগার্ড। এরপর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে দ্বিপাক্ষিক সমঝোতার মাধ্যমে আটক থাকা জেলেদের বন্দি বিনিময়ের সিদ্ধান্ত হয়। পরে শুক্রবার তাদের দু দেশে হস্তান্তর করা হয়।
ভারতীয় জেলেরা বাংলাদেশে ৩ মাস ৯দিন ও বাংলাদেশের জেলেরা ভারতে আড়াই মাস কারাভোগ করেন।
