ইন্দোনেশিয়ায় ভূমিধসে নিহত বেড়ে ৫৫, এখনও নিখোঁজ ২৫

ইন্দোনেশিয়ায় ভূমিধসে নিহত বেড়ে ৫৫, এখনও নিখোঁজ ২৫
ইন্দোনেশিয়ায় প্রবল বৃষ্টিপাতে ভয়াবহ ভূমিধসের এক সপ্তাহ পার হলেও এখনো ২৫ জন নিখোঁজ রয়েছে। শনিবার (২৪ জানুয়ারি) সকালে হওয়া ওই ভূমিধসে এখন পর্যন্ত ৫৫ জনের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। দেশটির পশ্চিম জাভা প্রদেশে এ ভূমিধসের ঘটনা ঘটে।
ভূমিধস ছাড়াও পশ্চিম জাভার বিভিন্ন এলাকায় বন্যার খবরও পাওয়া গেছে। এমনকি দেশটির রাজধানী জাকার্তাসহ কয়েকটি এলাকায় জলাবদ্ধতা দেখা দিয়েছে। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলের বাসিন্দাদের নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্রে নেওয়া হয়েছে।
প্রবল বৃষ্টিপাতের কারণে পশ্চিম জাভার ওয়েস্ট বানডুং জেলার একাধিক গ্রামে ভূমিধস হয়েছে। পাহাড়ি এলাকা থেকে নেমে আসা মাটি ও ধ্বংসাবশেষ আবাসিক এলাকায় ঢুকে পড়ে, এতে ঘরবাড়ি মাটিচাপা পড়ে এবং বহু মানুষ ঘর ছাড়তে বাধ্য হয়।
উদ্ধারকারীরা জাভা দ্বীপের পশ্চিম বান্দুং অঞ্চলের অস্থিতিশীল এলাকায় ভারী যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে তল্লাশি চালাচ্ছেন।
তবে খারাপ আবহাওয়ার কারণে আবারও ভূমিধসের আশঙ্কায় তারা সাবধানে পদক্ষেপ নিচ্ছেন। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মতে, এই দুর্যোগে ৫০টিরও বেশি ঘরবাড়ি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং হাজারের বেশি মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে। পশ্চিম জাভার গভর্নর দেদি মুলিয়াদি পাসিরলাঙ্গুর আশেপাশের বিস্তৃত অঞ্চলগুলো ধ্বংসের পেছনে ভূমিধসকে দায়ী করেছেন।
সরকার গত বছরের শেষের দিকে সুমাত্রা দ্বীপে বন্যা ও ভূমিধসে বনাঞ্চলের ক্ষয়ক্ষতির কথা উল্লেখ করেছে। সে বছর বন্যা ও ভূমিধসে প্রায় ১২০০ মানুষের মৃত্যু হয় এবং দুই লাখ ৪০ হাজারের বেশি মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে।
সূত্র: আনতারা
