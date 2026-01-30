  2. দেশজুড়ে

প্রচলিত নিয়মে ইনসাফ প্রতিষ্ঠাতা করা অবাস্তব: চরমোনাই পীর

প্রকাশিত: ০৬:৫০ পিএম, ৩০ জানুয়ারি ২০২৬
প্রচলিত নিয়মে ইনসাফ প্রতিষ্ঠাতা করা অবাস্তব: চরমোনাই পীর

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমির পীর চরমোনাই মুফতী সৈয়দ মুহাম্মাদ রেজাউল করীম বলেছেন, প্রচলিত নিয়মে দেশ পরিচালনা করে অন্যায়কে দূর করে ইনসাফ প্রতিষ্ঠাতা করা অবাস্তব। ৫৪ বছর ধরে মানুষ যে নীতি আদর্শে চলছিল সেই নীতি আদর্শে কারণে দেশের মানুষ যা চেয়েছিল তা পায়নি। মুক্তিযুদ্ধে লক্ষ লক্ষ মানুষ জীবন দিয়েছিল, পঙ্গু হয়েছিল। তাদের মূল তিনটি ¯স্লোগান ছিল সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা। কিন্তু বাস্তবে যারা দেশ পরিচালনা করেছিল তারা এগুলো একটাও বাস্তবায়ন করেনি।

শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) জুমার নামাজের পর গাজীপুরের কোনাবাড়ি কলেজ ময়দানে গাজীপুর-১ আসনের প্রার্থী মাওলানা জিএম রুহুল আমীনের নির্বাচনি প্রচারণায় তিনি এ কথা বলেন।

তিনি বলেন, আমরা কি বারবার দুর্নীতির মধ্যেই নিয়োজিত থাকবো, নাকি পরিত্রাণ দরকার। দুর্নীতি থেকে বাঁচতে একটাই ইসলামি দল, সেটি হলো ইসলামি আন্দোলন বাংলাদেশ। তার প্রতীক হলো হাতপাখা। আমরা বহু নির্বাচনে বহু লোকের উন্নয়নের ফুলঝুরি শুনেছি, নতুন করে আর ধোকায় পড়ে দেশটাকে ধ্বংস করতে চাই না। এজন্য দেশের কল্যাণের জন্য, মানবতার কল্যাণের জন্য, দেশকে যারা ভালোবাসে তারা ইসলামি আন্দোলনের পক্ষে কাজ শুরু করেছে।

তিনি আরও বলেন, একবার দুইবার নয় তামাম দুনিয়ার মধ্যে চোরের দিক থেকে পাঁচবার দুর্নীতিতে ফাস্ট বানিয়েছিল। আমরা এদের দেশ পরিচালনায় দেখেছি। দেশের টাকা বিদেশে পাচার করে, বেগমপাড়া তৈরি করেছে।

