মাগুরায় চলছে ‘হ্যাঁ’ ভোটের প্রচার, ভোটারদের উচ্ছ্বাস

মাগুরায় চলছে ‘হ্যাঁ’ ভোটের প্রচার, ভোটারদের উচ্ছ্বাস
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিনতেই হতে যাওয়া গণভোট মাগুরায় চলছে হ্যাঁ ভোটের প্রচার-প্রচারণা। সদর উপজেলা প্রশাসন ও ইউনিয়ন প্রশাসনের আয়োজনে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে শহর থেকে গ্রামে এই প্রচারণা চলছে।
প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত এ প্রচারণা চলছে। এরই মধ্যে মাগুরা সদরের ১৩টি ইউনিয়ন পরিষদের তত্ত্বাবধানে প্রতিটি গ্রামে প্রচারণা করছেন গ্রাম পুলিশ, গ্রাম্য দফাদারসহ ইউনিয়ন পরিষদের কর্মচারীরা।
গণভোটে হ্যাঁ ভোট জয়ী হলে কী হবে জনগণকে জানানো হচ্ছে। প্রচারণায় বলা হচ্ছে, আপনি কী এমন বাংলাদেশ চান, যেখানে তত্ত্বাবধায়ক সরকার, নির্বাচন কমিশন ও সরকারি কর্মকমিশন গঠনে সরকারি দল ও বিরোধী দল একসঙ্গে কাজ করবে, সরকারি দল ইচ্ছামত সংবিধান সংশোধন করতে পারবে না, সংবিধানের গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে গণভোটের বিধান চালু হোক। প্রচার প্রচারনায় আরো বলা হচ্ছে, কেউ সর্বোচ্চ ১০ বছরের বেশি প্রধানমন্ত্রী থাকতে পারবেনা, সংসদে নারীর প্রতিনিধিত্ব পর্যায়ক্রমে বাড়াতে হবে, এসব বাক্য মাইকে বারবার বলা হচ্ছে।
মাগুরা সদরের চাউলিয়া ইউনিয়নের বালিয়াডাঙ্গা গ্রামের নাজিমউদ্দিন বলেন, আমাদের গ্রামে ইতোমধ্যেই ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে হ্যাঁ ভোটের প্রচার শুনেছি। এই প্রথম সাধারণ জনমানুষের মাঝে হ্যাঁ ভোটের প্রচার হচ্ছে তা দেশের জন্য খুবই মঙ্গলজনক। আমি হ্যাঁ ভোটের পক্ষে তাই ভোট হ্যাঁ ভোটের পক্ষেই দেব।
মাগুরা নিজনান্দুয়ালী গ্রামের লিলি খাতুন বলেন, গণভোট উপলক্ষে মাইকে প্রচার প্রচারণা শুনেছি, হ্যাঁ ভোটের পক্ষে একটি লিফলেট পেয়েছি। এটি পড়ে বুঝে ভোট দেব ।
সদরের নরসিংহহাটী গ্রামের কৃষক জামিল বলেন, আমাদের গ্রামে হ্যাঁ ভোটের প্রচার শুনেছি। এ ব্যাপারে একটি লিফলেট পেয়েছি। আশাকরি ঠিক সময়েই ভোট দিব।
