নারায়ণগঞ্জে খেলাফত মজলিসের প্রার্থীর পক্ষে ছাত্র পুনর্মিলনী

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৫:৩২ পিএম, ৩০ জানুয়ারি ২০২৬
নারায়ণগঞ্জ-৫ (সদর-বন্দর) আসনের ১১ দলীয় জোট মনোনীত দেয়াল ঘড়ি প্রতীকের প্রার্থী ও খেলাফত মজলিসের কেন্দ্রীয় যুগ্ম-মহাসচিব এবিএম সিরাজুল মামুনের পক্ষে ছাত্র পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) বেলা ১১টায় তার বিগত ৪০ বছরের প্রাক্তন ছাত্রদের উদ্যোগে কেন্দ্রীয় ঈদগাহে এই পুনর্মিলনীর আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে এবিএম সিরাজুল মামুন বলেন, বিলাসী রাজনীতি দিয়ে মানুষের সমস্যার সমাধান হবে না। পুরোনো রাজনীতি দিয়ে মানুষের মুক্তি আসবে না। মন্ত্রী এমপিদের জন্য বিলাসবহুল ভবন হয়। তারা আরামের মধ্যে থাকলে মানুষের দুঃখ বুঝবে কীভাবে? আমরা সবাই চাই সুন্দর একটা কিছু আসুক বাংলাদেশে। এই নতুন বাংলাদেশের স্বপ্ন ব্যর্থ হতে দেওয়া যাবে না। স্বপ্নকে পূরণ করতে হবে। ইনসাফ এ দেশে কায়েম হবে।

তিনি আরও বলেন, তরুণরা জীবন দিয়ে স্বেরাচার সরকারের পতন ঘটিয়েছে। তাদের কোনো অহংকার নেই। আমরা এই গৌরবের ইতিহাসকে ভুলতে পারি না। কিন্তু মানুষজন শঙ্কায় আবার নতুন কোনো অত্যাচারী শাসক বসছেন কি না? মানুষ কষ্টে আছে। সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে। যাদের লক্ষ্য থাকে দুনিয়া নিজেদের পকেট ভারী করা তাদের দ্বারা মানুষের কল্যাণ হতে পারে না।

জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য মাওলানা মঈনুদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে এসময় উপস্থিত ছিলেন মহানগর জামায়াতে ইসলামীর আমির মাওলানা আবদুল জব্বার, সেক্রেটারি ইঞ্জিনিয়র মনোয়ার হোসাইন, খেলাফত মজসিল মহানগর সভাপতি হাফেজ কবির হোসেন, সাধারণ সম্পাদক ইলিয়াস হোসাইন ও সহ সাধারণ সম্পাদক মুফতি শেখ শাব্বীর আহমেদ প্রমুখ।

