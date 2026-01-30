কমিউনিস্ট পার্টিই পারে লুটপাট ও দুর্নীতির রাজনীতি বন্ধ করতে: প্রিন্স
এক দেশ দুই অর্থনীতি, এক ঢাকা দুই অর্থনীতি- এই অবস্থা বদলাতে হলে ব্যবস্থা পাল্টাতে হবে। এজন্য কমিউনিস্ট পার্টিই লুটপাট ও দুর্নীতির রাজনীতি বন্ধ করতে পারে বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) সাবেক সাধারণ সম্পাদক কমরেড রুহিন হোসেন প্রিন্স।
রাজধানীর কাউন্দিয়ায় শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) সকালে এক পথসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে সিপিবির এই সাবেক সাধারণ সম্পাদক বলেন, কাউন্দিয়ায় এলেই স্পষ্ট বোঝা যায়- সারাদেশের মতো ঢাকাও আজ দুই ভাগে বিভক্ত। একটি হলো বড়লোকদের ঢাকা, আরেকটি গরিব মেহনতি মানুষের ঢাকা। বিগত ৫৪ বছরে দেশের শাসকগোষ্ঠী এই বৈষম্যমূলক বাস্তবতা তৈরি করেছে।
তিনি আরও বলেন, আমাদের দেশ এক হলেও বাস্তবে চালু আছে দুই ধরনের অর্থনীতি। আর এই অঞ্চলে এসে দেখা যাচ্ছে—এক ঢাকা, কিন্তু দুই অর্থনীতি। এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পেতে হলে শুধু ব্যক্তি বদল নয়, পুরো ব্যবস্থা বদল করা জরুরি। সারা দেশ ও ঢাকার সুষম উন্নয়নের জন্য বিকল্প রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার আহ্বান জানান তিনি।
রুহিন হোসেন প্রিন্স বলেন, কমিউনিস্ট পার্টিই পারে লুটপাট ও দুর্নীতির রাজনীতি বন্ধ করে ব্যবস্থা বদল করতে। এজন্য তিনি ঢাকা-১৪ আসনে সিপিবির প্রার্থী রিয়াজ উদ্দিনকে কাস্তে মার্কায় ভোট দেওয়ার জন্য এলাকাবাসীর প্রতি আহ্বান জানান।
সিপিবি ঢাকা-১৪ আসনের কাস্তে মার্কার প্রার্থী রিয়াজুদ্দিন বলেন, কাউন্দিয়া একটা অবহেলিত জনপদে পরিণত হয়েছে।কাউন্দিয়ায় ব্রিজ নির্মাণ করে ঢাকার সঙ্গে এ এলাকার সংযোগ স্থাপন করতে হবে। এ এলাকায় কোনো হাসপাতাল নেই। এই কারণে এই এলাকায় মানুষের সীমাহীন দুর্ভোগ। নির্বাচিত হয়ে এই এলাকার পরিবেশ উন্নয়নে জনগণের পাশে থেকে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন তিনি।
শুক্রবার কাউন্দিয়ার বিভিন্ন অলিগলি ও পাড়া-মহল্লায় সিপিবির প্রচারণা অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা-১৪ আসনের কাস্তে মার্কার প্রার্থী রিয়াজ উদ্দিনের প্রচারণায় উপস্থিত ছিলেন সিপিবি ঢাকা মহানগর উত্তরের সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড মোতালেব হোসেন, সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড জহির উদ্দীন, কমরেড লাকী আক্তারসহ সিপিবির নেতাকর্মীরা।
এএমএ