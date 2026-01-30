  2. দেশজুড়ে

তারেক রহমান সিরাজগঞ্জে যাচ্ছেন শনিবার

প্রকাশিত: ০৯:১১ পিএম, ৩০ জানুয়ারি ২০২৬
নির্বাচনি জনসভায় যোগ দিতে শনিবার সিরাজগঞ্জ যাচ্ছেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। এদনি দুপুর ২টায় রংপুর থেকে ঢাকায় ফেরার পথে সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার পাইকপাড়া বিসিক শিল্প পার্কে নির্বাচনি জনসভায় ভাষণ দেবেন তিনি।

দীর্ঘ ২০ বছর পর সিরাজগঞ্জে তারেক রহমানের এ আগমনে নেতাকর্মীদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা বিরাজ করছে। তৈরি করা হয়েছে বিশাল মঞ্চ।

শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) বিকেলে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও সিরাজগঞ্জ-২ আসনের দলীয় ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু ও জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা জনসভাস্থল পরিদর্শন করেন।

সিরাজগঞ্জের ছয়টি আসনে নির্বাচন পরিচালনা কমিটির প্রধান সমন্বয়ক ও জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান বাচ্চু জাগো নিউজকে বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

তিনি বলেন, তারেক রহমানের জনসভা সফল করতে ব্যাপক প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। তিনি দীর্ঘদিন ২০ বছর পর সিরাজগঞ্জের মাটিতে পা রাখবেন। তার এ আগমন ঘিরে জেলাজুড়ে উৎসবমুখর পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। আমরা আশা করছি, সমাবেশে কয়েক লক্ষাধিক মানুষের জনসমাগম হবে।

