প্রার্থীর বক্তব্য ভাইরাল
‘তারেক রহমান প্রধানমন্ত্রী হলে আ’লীগকে রাজনীতির সুযোগ দেবেন’
তারেক রহমান প্রধানমন্ত্রী হলে পুনরায় আওয়ামী লীগকে রাজনীতির সুযোগ দেবে। যেহেতু এবার আওয়ামী লীগকে ভোট দেওয়ার সুযোগ নেই, আপনারা ধানের শীষকে ভোট দিবেন।
নির্বাচনী পথসভায় আওয়ামী লীগের উদ্দেশ্যে যশোর-৫ (মণিরামপুর) আসনের বিএনপির প্রার্থী রশীদ আহমাদের এ বক্তব্য ভাইরাল হয়েছে। সম্প্রতি বিএনপির এ প্রার্থী হিন্দু অধ্যুষিত উপজেলার ভবদহ এলাকায় নির্বাচনী প্রচারণায় এ বক্তব্য দিয়েছে। তার এ বক্তব্যে বিভিন্ন রাজনীতিক দলের মধ্যে আলোচনা-সমালোচনার সৃষ্টি হয়েছে।
রশিদ আহমাদ জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের (একাংশ) জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব ছিলেন। তিনি বিএনপি শরীক দল হিসাবে দলীয় মনোনয়ন পেয়েছেন। মনোনয়ন পাওয়ার পর জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম থেকে পদত্যাগ করে বিএনপির প্রাথমিক সদস্য হয়ে ধানের শীষের প্রতীকে নির্বাচন করছেন।
সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে রশীদ আহমাদকে বলতে দেখা যায়, ‘এ এলাকার অধিকাংশ মানুষ আওয়ামী লীগ করে। তারেক রহমানের বাবা মরহুম জিয়াউর রহমান যখন ক্ষমতায় এসেছিলেন; নিষিদ্ধ যত রাজনীতিক দল ছিল, সবগুলো তিনি চালু করেছিলেন। আমরা আশাকরি দেশ নায়েক তারেক রহমান যদি ক্ষমতায় আসেন, আওয়ামী লীগকে পুনরায় রাজনীতি করার সুযোগ দেবেন। এ এলাকার মানুষ যারা আওয়ামী লীগ করে, যে যার আদর্শ মতাদর্শে রাজনীতি করে তারা তাদের আদর্শে রাজনীতি করবে। যেহেতু এবার আওয়ামী লীগকে ভোট দেওয়ার সুযোগ নেই, আপনারা ধানের শীষে ভোট দিবেন।’
আওয়ামী লীগের ভোট ব্যাংকে নিজেদের কাছে টানতে এ ধরনের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন বলেও মন্তব্য করছেন কেউ কেউ।
এই বিষয়ে মণিরামপুর আসনের ধানের শীষের প্রার্থীর রশীদ আহমাদ বলেন, আমার ওই বক্তব্যটি ছিলো নিরপরাধ আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্য। বিএনপি ও দেশনায়েক তারেক রহমান প্রতিহিংসার রাজনীতি পছন্দ করেন না। সেটার উদাহরণ হিসাবেই বক্তব্যটি দিয়েছি। ওটা নিয়ে আমার প্রতিপক্ষরা ভোটের মাঠে ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করছে।
মিলন রহমান/এএইচ