ওয়ারিতে রেস্তোরাঁয় গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ, আহত ৮

ওয়ারিতে রেস্তোরাঁয় গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ, আহত ৮
রাজধানীর পুরান ঢাকার ওয়ারি পাস্তা ক্লাব রেস্টুরেন্টে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে আটজন আহত হয়েছেন। তাদের ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) রাত সাড়ে ১০টার দিকে এ বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে।
বিস্ফোরণে আহতরা হলেন শাহ আলাম (৪৫), মো. ইউনুস (৩০), মো. সৌরভ (২৫), মোহাম্মদ মেহেদী (২৫), মোহাম্মদ মোস্তফা (২৭), মো. আবির (২২), কামরুল ইসলাম (২০) ও মো. জসিম (২৮)।
আহতদের হাসপাতালে নিয়ে আসা ইউসুফ শেখ জানান, ওয়ারীর পান্তা ক্লাব রেস্টুরেন্টে হঠাৎ বিকট শব্দে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ হয়। এতে আটজন আহত হন।
তিনি আরও জানান, আটজনের মধ্যে সাতজনই ওই রেস্তোরাঁর কর্মচারী এবং শাহ আলম ক্যাশিয়ার। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, শাহ আলমের অবস্থা আশঙ্কাজনক।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
এসআর