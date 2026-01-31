  2. বিনোদন

১৮ সিনেমা থেকে ৬১ মনোনয়ন, চমকে দিলো নুভেল ভ্যাজ

প্রকাশিত: ০৯:৪৯ পিএম, ৩১ জানুয়ারি ২০২৬
‘নুভেল ভ্যাজ’ সিনেমার একটি দৃশ্য

ফ্রান্সের সিজার একাডেমি ঘোষণা করেছে ৫১তম সিজার পুরস্কারের মনোনয়ন। এ বছর উৎসবের প্রধান আসরে ২০২৫ সালের অফিসিয়াল নির্বাচিত ১৮টি চলচ্চিত্রকে বাছাই করা হয়েছে। এই ছবিগুলো থেকে বিভিন্ন বিভাগের মোট ৬১টি মনোনয়ন পেয়েছে।

সর্বাধিক মনোনয়ন পেয়েছে রিচার্ড লিংকলেটের ‘নুভেল ভ্যাজ’। ছবিটি ১০টি বিভাগে মনোনীত হয়ে চমক দেখিয়েছে।

এবারের সিজার পুরস্কার ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬-এ প্যারিসের অলিম্পিয়া তেও অনুষ্ঠিত হবে।

মূল বিভাগে মনোনয়নপ্রাপ্ত চলচ্চিত্রসমূহ

নুভেল ভ্যাজ (রিচার্ড লিংকলেট) - ১০টি মনোনয়ন
সেরা চলচ্চিত্র
সেরা পরিচালনা
সেরা নবাগত পুরুষ অভিনেতা: গিলোম মার্কবেক
সেরা মূল চিত্রনাট্য
সেরা শব্দ/শব্দসম্পর্কিত কাজ
সেরা চিত্রগ্রহণ
সেরা সম্পাদনা
সেরা পোশাক নকশা
সেরা প্রযোজনার নকশা
সেরা ভিজ্যুয়াল ইফেক্ট

ডসিয়ের ১৩৭ (ডোমিনিক মল) - ৮টি মনোনয়ন
সেরা চলচ্চিত্র
সেরা পরিচালনা
সেরা প্রধান অভিনেত্রী: লেয়া ড্রুকার
সেরা মূল চিত্রনাট্য
সেরা মূল সংগীত
সেরা শব্দ/শব্দসম্পর্কিত কাজ
সেরা চিত্রগ্রহণ
সেরা সম্পাদনা


‘ডসিয়ের ১৩৭’ ছবির পোস্টার

দ্য গ্রেট আর্ক (স্টেফান দেমুস্টিয়ার) - ৮টি মনোনয়ন
সেরা পরিচালনা
সেরা প্রধান অভিনেতা: ক্লেস ব্যাং
সেরা সহায়ক অভিনেতা: স্বান আরলাউড
সেরা সহায়ক অভিনেতা: জাভিয়ার ডোলান
সেরা সহায়ক অভিনেতা: মিশেল ফু
সেরা অভিযোজিত চিত্রনাট্য
সেরা প্রযোজনার নকশা
সেরা ভিজ্যুয়াল ইফেক্ট

দ্য লিটল সিস্টার (হাফসিয়া হারজি) - ৭টি মনোনয়ন
সেরা চলচ্চিত্র
সেরা পরিচালনা
সেরা অভিযোজিত চিত্রনাট্য
সেরা নবাগত মহিলা অভিনেত্রী: নাদিয়া মেল্লিতি
সেরা সহায়ক অভিনেত্রী: জি-মিন পার্ক
সেরা মূল সংগীত
সেরা সম্পাদনা

দি রিচেস্ট ওম্যান ইন দ্য ওয়ার্ল্ড (থিয়েরি ক্লিফা) - ৬টি মনোনয়ন
সেরা প্রধান অভিনেত্রী: ইজাবেল হুপ্ত
সেরা প্রধান অভিনেতা: লরাঁ লাফিত
সেরা সহায়ক অভিনেত্রী: মারিনা ফোয়
সেরা সহায়ক অভিনেতা: রাফায়েল পার্সোনাজ
সেরা মূল সংগীত
সেরা পোশাক নকশা

আরকো (উগো বিয়েনভিউ) - ৪টি মনোনয়ন
সেরা এনিমেটেড চলচ্চিত্র
সেরা প্রথম চলচ্চিত্র
সেরা মূল সংগীত
সেরা শব্দ

লিভ ওয়ান ডে (আমেলি বোনিন) - ৪টি মনোনয়ন
সেরা প্রথম চলচ্চিত্র
সেরা প্রধান অভিনেতা: বাস্টিয়ান বুয়েলন
সেরা সহায়ক অভিনেত্রী: ডোমিনিক ব্লাঙ্ক
সেরা শব্দ

কালারস অফ টাইম (সেদরিক ক্লাপিশ) - ৩টি মনোনয়ন
সেরা নবাগত মহিলা অভিনেত্রী: সিউজান লিনডন
সেরা পোশাক নকশা
সেরা প্রযোজনার নকশা


‘কালারস অফ টাইম’ ছবির পোস্টার

ইট ওয়াজ জাস্ট অ্যান এক্সিডেন্ট (জাফার পানাহি) - ২টি মনোনয়ন
সেরা চলচ্চিত্র
সেরা মূল চিত্রনাট্য

একটি করে মনোনয়নপ্রাপ্ত চলচ্চিত্রসমূহ
লিটল আমেলি অর দ্য ক্যারেক্টার অফ দ্য রেইন - সেরা এনিমেটেড চলচ্চিত্র
দ্য সিক্রেট এজেন্ট - সেরা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র
সেন্টিমেন্টাল ভ্যালু - সেরা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র
সিরাত - সেরা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র
মেটিয়র্স - সেরা নবাগত পুরুষ অভিনেতা: ইদির আজুগলি
১৩ ডেজ ১৩ নাইটস - সেরা সম্পাদনা
ফিল দে ল’ইউ - সেরা সংক্ষিপ্ত এনিমেটেড চলচ্চিত্র
লে বেলস সিসাট্রাইস - সেরা সংক্ষিপ্ত এনিমেটেড চলচ্চিত্র
ব্ল্যাক ডগ - সেরা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র

 

এলআইএ

