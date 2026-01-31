তারকা ক্রিকেটারদের নিয়ে আড়াই কোটি টাকার টুর্নামেন্ট শুরু ৫ ফেব্রুয়ারি

তারকা ক্রিকেটারদের নিয়ে আড়াই কোটি টাকার টুর্নামেন্ট শুরু ৫ ফেব্রুয়ারি
কারণ যাই হোক। পক্ষে ও বিপক্ষে যতই যুক্তি থাকুক না কেন; শেষ কথা হলো-বাংলাদেশের এবার আর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলা হচ্ছে না। সরকার ও বিসিবির নির্দেশ মেনে ক্রিকেটাররাও বিশ্বকাপ থেকে দূরে।
তবে মনের দিক থেকে ক্রিকেটাররা খুব ভালো অবস্থায় নেই। থাকার কথাও না। সবমিলিয়ে ক্রিকেটারদের সে অর্থে কোনোই কাজ নেই এখন। তাদের মানসিক শান্তি বজায় রাখতে, মানসিক ও অর্থনৈতিকভাবে খানিক চাঙ্গা রাখতে বিসিবি যে একটি টুর্নামেন্ট আয়োজনের উদ্যোগ নিচ্ছে, জাগো নিউজের পাঠকরা তা কয়েকদিন আগেই জেনে গিয়েছেন।
নির্বাচনের আগেই সরকারের অনুমতি নিয়ে এবং নিরাপত্তা বাহিনীর সবুজ সংকেত পেয়ে বিসিবি একটি টুর্নামেন্ট আয়োজন করতে যাচ্ছে, সে খবর এরই মধ্যে চাউর হয়ে গিয়েছে। অবশেষে আজ ৩১ জানুয়ারি রাতে মিললো সে টুর্নামেন্টের রূপরেখা।
আগামী ৫ ফেব্রুয়ারি থেকে বিসিবির উদ্যোগে ৩ দলের এক টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হবে। টুর্নামেন্টের নাম-অদম্য বাংলাদেশ টি-টোয়েন্টি কাপ ২০২৬।
দল তিনটির নাম এবং কোচিং স্টাফের তালিকাও প্রকাশিত হয়েছে। দল তিনটির নাম-ধূমকেতু একাদশ, দুর্বার একাদশ এবং দুরন্ত একাদশ। বিসিবির এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে যে, এই টুর্নামেন্টের মোট প্রাইজমানি থাকবে আড়াই কোটি টাকা।
ধূমকেতু একাদশের নেতৃত্ব দেবেন জাতীয় দলের টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক লিটন দাস। দলটির হেড কোচের দায়িত্ব পালন করবেন জাতীয় দলের প্রধান সহকারী কোচ মোহাম্মদ সালাউদ্দীন। আর তার ডেপুটি হিসেবে কাজ করবেন জাতীয় দলের ব্যাটিং কোচ মোহাম্মদ আশরাফুল।
দুর্বার একাদশের ক্যাপ্টেন্সি করবেন নাজমুল হোসেন শান্ত। প্রধান কোচের দায়িত্ব পেয়েছেন মিজানুর রহমান বাবুল। তার সহকারী হয়েছেন তুষার ইমরান।
অন্যদিকে দুরন্ত একাদশের নেতৃত্ব দেবেন আকবর আলী। হেড কোচ হয়েছেন হান্নান সরকার। আর সহকারী কোচের ভূমিকায় থাকবেন রাজিন সালেহ।
আগামী ৫, ৬ ও ৭ ফেব্রুয়ারি রাউন্ড রবিন লিগের খেলা তিনটি অনুষ্ঠিত হবে। রাউন্ড রবিন লিগের সেরা ২ দল ৯ ফেব্রুয়ারি ফাইনাল খেলবে। প্রতিযোগিতার সবকটি খেলা হবে শেরে বাংলা ক্রিকেট স্টেডিয়ামে।
আরও চমক থাকছে। ম্যাচের প্রতিদিন বিকেল ৪টা থেকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে। তার পর সন্ধ্যা ৬টা থেকে খেলা শুরু হবে।
বিসিবি টিকিট মূল্যও প্রকাশ করেছে। পূর্ব দিকের গ্যালারির প্রবেশ মূল্য ধরা হয়েছে ১০০ টাকা করে। এছাড়া উত্তর ও দক্ষিণ স্ট্যান্ডের টিকিট ধরা হয়েছে ২০০ টাকা করে। ক্লাব হাউজের প্রবেশ মূল্য থাকবে ৫০০ টাকা। গ্র্যান্ড স্ট্যান্ডের প্রবেশ মূল্য ধার্য করা হয়েছে ১০০০ টাকা করে।
এআরবি/এমএমআর