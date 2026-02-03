  2. দেশজুড়ে

শ্রীমঙ্গলে বিএনপির ২০ নেতাকে অব্যাহতি

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি মৌলভীবাজার
প্রকাশিত: ১০:৫২ এএম, ০৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
সংগঠনবিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে বিভিন্ন ইউনিয়নের ২০ নেতাকে সব পদ থেকে অব্যাহতি দিয়েছে বিএনপি।

সোমবার (২ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে শ্রীমঙ্গল উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক মো. নুরুল আলম সিদ্দিকী ও যুগ্ম আহ্বায়ক মো. হাফিজুর রহমান চৌধুরী তুহিনের স্বাক্ষরিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

অব্যাহতি প্রাপ্ত নেতারা হলেন- আব্দুল আউয়াল, মো. ফজলুল হক মুন্না, মোহাম্মদ বকুল মিয়া, সাখাওয়াত হোসেন, তানভীর হেলাল, ভুট্টা খান, ইদ্রীস মেম্বার, উজ্জ্বল গোয়ালা, লিটন মিয়া, মো. হাবিব মেম্বার, ডা: সুহেল, শাশীম আহমেদ, আবুল কালাম, আফজাল তরফদার, লিটন মিয়া, শাহজান মেম্বার, আব্দুর রহমান পাঠান, কাজী জাহাঙ্গীর, আ: শহীদ, ফিরুজ মেম্বার।

এম ইসলাম/এমএন/এমএস

