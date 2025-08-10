  2. অর্থনীতি

বিডা চেয়ারম্যান

ডিসেম্বরেই বিদেশিদের কাছে নতুনভাবে তুলে ধরা হবে তিন টার্মিনাল

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:৫৭ পিএম, ১০ আগস্ট ২০২৫
সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছেন বিডা চেয়ারম্যান চৌধুরী আশিক মাহমুদ বিন হারুন

বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিডা) নির্বাহী চেয়ারম্যান চৌধুরী আশিক মাহমুদ বিন হারুন জানিয়েছেন, চলতি বছরের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে চট্টগ্রাম বন্দরের লালদিয়া, বে টার্মিনাল ও এনসিটিকে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের কাছে আকর্ষণীয়ভাবে তুলে ধরা হবে।

রোববার (১০ আগস্ট) বিকেলে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে তিনি এসব কথা বলেন।এর আগে তিনি বন্দরের ৪ নম্বর গেটের কাছে ‘শিপিং অ্যান্ড লজিস্টিক এজেন্ট ডেস্ক’ উদ্বোধন করেন।

বিডা চেয়ারম্যান বলেন, গত বছরের জুলাই মাসে লজিস্টিক্যাল সমস্যার কারণে বড় ধরনের জট তৈরি হয়েছিল, যা ব্যবসায়ীদের জন্য উদ্বেগের কারণ ছিল।

এ সময় চট্টগ্রাম বন্দরের চেয়ারম্যান রিয়ার অ্যাডমিরাল এস এম মুনিরুজ্জামান, বন্দর সচিব মোহাম্মদ ওমর ফারুক এবং বিডা ও নৌ-পরিবহন বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার পর বিডা চেয়ারম্যান কেইপিজেড গ্রিন চ্যানেল (এফ শেড) পরিদর্শন করেন এবং পরে সিপিএআর গেটে ভেহিকল ও কনটেইনার ডিজিটাল ডেস্ক উদ্বোধন করেন।

