অর্থঋণ মামলার তথ্য বছরে দুইবার জমা দেওয়ার নির্দেশ
খেলাপি ঋণ আদায়ে অর্থঋণ আদালতে দায়ের করা মামলার তথ্য প্রতি বছর দুইবার বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক।
সোমবার (১১ আগস্ট) বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ এ সংক্রান্ত একটি সার্কুলার জারি করে।
সার্কুলারে বলা হয়, অর্থঋণ ও অন্যান্য আদালতে ব্যাংকগুলোর দায়েরকৃত এবং নিষ্পত্তিকৃত মামলার বিস্তারিত তথ্য প্রতি বছর ৩০ জুন ও ৩১ ডিসেম্বর ভিত্তিক দুই দফায় জমা দিতে হবে। মামলার আগে মধ্যস্থতার মাধ্যমে আদায় হওয়া ঋণের তথ্যও একই সময়ে জমা দিতে হবে। এসব তথ্য ব্যাংকগুলোকে হার্ডকপি ও সফটকপি উভয় আকারেই বাংলাদেশ ব্যাংকে পাঠাতে হবে।
বাংলাদেশ ব্যাংক জানিয়েছে, এতদিন ব্যাংকগুলো থেকে বিভিন্ন সময় নানা ধরনের তথ্য সংগ্রহ করা হলেও অনেক ক্ষেত্রে একই তথ্য একাধিকবার দিতে হতো, যা সময় ও শ্রমের অপচয় ঘটাতো। এই সমস্যা দূর করতে নতুন নিয়মকানুন প্রণয়ন করা হয়েছে।
এছাড়া, ঋণ বা বিনিয়োগ অবলোপনের তথ্য আগে হার্ডকপিতে জমা দেওয়ার বাধ্যবাধকতা থাকলেও এখন আর লাগবে না—শুধু ইডিডব্লিউ পোর্টালে জমা দিলেই চলবে। একইভাবে আমদানি-পরবর্তী অর্থায়নের তথ্য আগে একাধিক বিভাগে জমা দিতে হলেও এখন শুধু ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশনে জমা দিলেই যথেষ্ট হবে।
ইএআর/ইএ/জেআইএম