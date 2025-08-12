সিএসইর ব্লাক শেয়ার ডিএসইতে তালিকাভুক্তির আবেদন নামঞ্জুর

সিএসইর ব্লাক শেয়ার ডিএসইতে তালিকাভুক্তির আবেদন নামঞ্জুর
চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের (সিএসই) ৩৫ শতাংশ ব্লকড শেয়ার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) তালিকাভুক্ত করার আবেদন নামঞ্জুর করেছে নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি)।
মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) বিএসইসি চেয়ারম্যান খন্দকার রাশেদ মাকসুদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ৯৬৭তম কমিশন সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। একই সঙ্গে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (মার্জিন) বিধিমালা, ২০২৫ এর খসড়া অনুমোদন দেওয়া হয়েছে কমিশন সভায়।
কমিশন সভা শেষে বিএসইসির পরিচালক ও মুখপাত্র মো. আবুল কালাম জানান, সিএসইর ৩৫ শতাংশ ব্লকড শেয়ার ডিএসইতে তালিকাভুক্ত করার আবেদন নামঞ্জুরের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কমিশন। সিএসই থেকে এ অনুমোদন চেয়ে আবেদন করা হয়।
পাঁচটি কারণে আবেদনটি নামঞ্জুর করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে-
>> সরকারি মালিকানাধীন কোম্পানি ব্যতীত অন্য কোনো কোম্পানির শেয়ার স্টক এক্সচেঞ্জে সরাসরি তালিকাভুক্তিতে নিষেধাজ্ঞা থাকা।
>> ২০ শতাংশ প্রাইভেট প্লেসমেন্ট ও ১৫ শতাংশ পাবলিক প্লেসমেন্টের মাধ্যমে অফলোড বা তালিকাভুক্তির বিষয়টি ‘এক্সচেঞ্জেস ডিমিউচ্যুয়ালাইজেশন আইন, ২০১৩’-এর সঙ্গে সাংঘর্ষিক হওয়া।
>> আবেদনকারীর মূল ব্যবসা থেকে পরিচালন মুনাফা না থাকা।
>> আবেদনের সঙ্গে ইনফরমেশন ডকুমেন্ট বা প্রসপেক্টাস সংযুক্ত না করা।
>> পরিচালনা পর্ষদ সভা এবং শেয়ারহোল্ডারদের সাধারণ সভার সিদ্ধান্তের কপি সংযুক্ত না করা।
এদিকে, কমিশন সভায় পুঁজিবাজার সংস্কার টাস্কফোর্সের সুপারিশগুলো বিবেচনায় নিয়ে এবং বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগের সর্বোচ্চ সুরক্ষা নিশ্চিতের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (মার্জিন) বিধিমালা, ২০২৫-এর খসড়া অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এছাড়া মার্জিন রুল ১৯৯৯ রহিত করার জন্য মার্জিন রুল ২০২৫-এর খসড়াও সভায় অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বিএসইসির মুখপাত্র জানান, মার্জিন ঋণ অর্থায়নকারী হিসেবে স্টক ব্রোকার এবং মার্চেন্ট ব্যাংকার ও পোর্টফোলিও ম্যানেজার উভয়ের জন্যই খসড়া ‘বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (মার্জিন) বিধিমালা, ২০২৫’ প্রযোজ্য হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
খসড়া ‘বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (মার্জিন) বিধিমালা, ২০২৫’ শুধু ইক্যুইটি সিকিউরিটিতে মার্জিন অর্থায়নের জন্য প্রযোজ্য হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। খসড়া বিধিমালাদ্বয় জনমত যাচাইয়ের জন্য কমিশনের ওয়েবসাইট ও পত্রিকায় প্রকাশ করা হবে।
এমকেআর/এএসএম