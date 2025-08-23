রবিতে বিকাশ দিয়ে সর্বোচ্চ রিচার্জকারীরা জিতলেন বাইক-এসি-টিভি

রবিতে বিকাশ দিয়ে সর্বোচ্চ রিচার্জকারীরা জিতলেন বাইক-এসি-টিভি
মোবাইল অপারেটর রবি নম্বরে বিকাশ দিয়ে সর্বোচ্চ অ্যামাউন্ট রিচার্জ করে গ্রাহকরা জিতে নিয়েছেন বাইক, এসি ও স্মার্ট টেলিভিশন কুপন। পাশাপাশি, ২১ থেকে ২৬ জুলাই পর্যন্ত চলা মেগা ক্যাশব্যাক ক্যাম্পেইনে প্রতিদিন সর্বোচ্চ রিচার্জকারী ২০ জন গ্রাহক পেয়েছেন ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত বিভিন্ন অংকের ক্যাশব্যাক।
গ্রাহকদের নিত্যপ্রয়োজনীয় মোবাইল রিচার্জ সেবা আরও সহজ ও স্বাচ্ছন্দ্যময় করতে এই ক্যাম্পেইন আয়োজন করে বিকাশ।
ক্যাম্পেইনে সর্বোচ্চ রিচার্জকারী গ্রাহকের জন্য ছিল এক লাখ ২০ হাজার টাকা মূল্যের মোটরবাইক কুপন। ২য় ও ৩য় সর্বোচ্চ রিচার্জকারী পান ৫০ হাজার টাকা মূল্যের এসি কুপন। এছাড়া ৪র্থ ও ৫ম সর্বোচ্চ রিচার্জকারী পান ৪০ হাজার টাকা মূল্যের স্মার্ট টিভি কুপন।
আরও পড়ুন
- ব্যবসা-বিনিয়োগ বাড়াতে পাকিস্তানের সঙ্গে যৌথ কমিশন করবে বাংলাদেশ
- মূলধন সংরক্ষণে ব্যর্থ ব্যাংক খাত, অর্থনীতিতে অশনিসংকেত
সম্প্রতি বিকাশ কার্যালয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তাদের হাতে মোটরবাইক, এসি, ও স্মার্ট টিভির কুপনগুলো তুলে দেওয়া হয়।
বিকাশ-এর অন্যতম জনপ্রিয় সেবা অ্যাপ অথবা ইউএসএসডি কোড *২৪৭# -এর মাধ্যমে দেশের কোটি কোটি ব্যবহারকারীর মোবাইল রিচার্জকে সহজ করে দিয়ে তাদের প্রতিদিনকার জীবনধারা নিরবচ্ছিন্ন রেখেছেন। এই সেবায় বিকাশের সঙ্গে শুরু থেকেই যুক্ত আছে দেশের অন্যতম শীর্ষ টেলিকম সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান রবি। বিকাশ থেকেই সবচেয়ে সহজে ও স্বাচ্ছন্দ্যে ইন্টারনেট, মিনিট, বান্ডেল, স্পেশাল রেট, বিনোদন প্যাকসহ মোবাইল রিচার্জের বিভিন্ন অফার পছন্দানুযায়ী গ্রহণ করতে পারছেন গ্রাহকরা।
কেএসআর/এমএস