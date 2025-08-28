  2. অর্থনীতি

মোংলা ইপিজেডে এলইডি ও প্যাকিং কারখানা করবে চীনা প্রতিষ্ঠান

প্রকাশিত: ০৫:৫৬ পিএম, ২৮ আগস্ট ২০২৫
মোংলা ইপিজেডে বিভিন্ন ধরনের এলইডি বাল্ব ও প্যাকিং সামগ্রী তৈরির কারখানা স্থাপন করতে যাচ্ছে চীনা প্রতিষ্ঠান সেনশিন বিডি কোম্পানি লিমিটেড। এই কারখানায় ১০.৮১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করবে কোম্পানিটি।

নতুন এ বিনিয়োগের ফলে মোংলা ইপিজেডের পণ্যের বৈচিত্র্য আসবে এবং বৈশ্বিক বাজারে এর প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধি হবে। কোম্পানিটিতে ৭১৭ বাংলাদেশি নাগরিকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) এ উপলক্ষে বেপজা কমপ্লেক্সে প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে চুক্তি সই করেছে বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (বেপজা)। বেপজার সদস্য (বিনিয়োগ উন্নয়ন) মো. আশরাফুল কবীর ও সেনশিন বিডি কোম্পানি লিমিটেডের চেয়ারম্যান উ চ্যাংকিন নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তিতে সই করেন। বেপজার নির্বাহী চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল আবুল কালাম মোহাম্মদ জিয়াউর রহমান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন ধরনের এলইডি যেমন এলইডি বাল্ব, সড়কবাতি, স্পট লাইট, প্যানেল লাইট, বিগ স্কাই থ্রি সাইডস এলইডি সোলার স্ট্রিট লাইট, এবিএস এলইডি সোলার স্টিট লাইট, এক্সপ্লোশন প্রুফ এলইডি ল্যাম্প, ফ্লাড লাইট, স্ট্রিপ লাইট এবং কার্টুন ও পলি ব্যাগের মতো প্যাকিং সামগ্রীও তৈরি করবে।

অনুষ্ঠানে বেপজার নির্বাহী চেয়ারম্যান নতুন বিনিয়োগকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, ‌‘আমাদের অর্থনীতিতে তৈরি পোশাক খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখলেও বেপজা বৈচিত্র্যময় খাতের শিল্পকে বিনিয়োগের জন্য উৎসাহিত করে যাচ্ছে। সেনশিন বিডির বিনিয়োগ ইপিজেডসমূহে বিনিয়োগকারীদের আস্থারই প্রতিফলন এবং আমরা সফলভাবে তাদের ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সকল সহযোগিতা করবো।’

চুক্তি সই অনুষ্ঠানে বেপজার সদস্য (অর্থ) আ ন ম ফয়জুল হক, নির্বাহী পরিচালক (বিনিয়োগ উন্নয়ন) মো. তানভীর হোসেন এবং নির্বাহী পরিচালক (এন্টারপ্রাইজ সার্ভিসেস) মো. খুরশিদ আলম উপস্থিত ছিলেন।

