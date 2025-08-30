  2. অর্থনীতি

কমনওয়েলথ এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড পেলো সোনালী লাইফ

প্রকাশিত: ০৩:২৩ এএম, ৩০ আগস্ট ২০২৫
সোনালী লাইফের পরিচালকের হাতে সম্মাননা তুলে দেওয়া হয়। ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশের বেসরকারি খাতের শীর্ষস্থানীয় ও দ্রুতবর্ধনশীল জীবন বীমা প্রতিষ্ঠান সোনালী লাইফ ইন্স্যুরেন্স টানা দ্বিতীয়বারের মতো কমনওয়েলথ পার্টনারশিপ সামিট ও বিজনেস এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ডসে একাধিক মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে।

শুক্রবার (২৯ আগস্ট) মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরের কনকর্ড হোটেলে আয়োজিত জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানে সোনালী লাইফের পরিচালক শেখ মোহাম্মদ ড্যানিয়েলের হাতে এ সম্মাননা তুলে দেওয়া হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন কোম্পানির উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ মোহাম্মদ আজিম, প্রধান তথ্য কর্মকর্তা (সিআইও) হাসিব রেজা, সহকারী ব্যবস্থাপনা পরিচালক এমদাদুল হক সাহিল, এজিএম মিজানুর রহমান এবং উপ-ব্যবস্থাপক মাহমুদুর রহমান।

এ বছর সোনালী লাইফ ছয়টি পৃথক বিভাগে পুরস্কৃত হয়েছে। বিভাগগুলো হলো- ডিজিটাল ইন্স্যুরেন্স ইনিশিয়েটিভ অব দ্য ইয়ার, ইন্স্যুরটেক ইনিশিয়েটিভ অব দ্য ইয়ার, এডুকেশন ইন্স্যুরেন্স ইনিশিয়েটিভ অব দ্য ইয়ার, বেস্ট মার্কেটিং ইনিশিয়েটিভ অব দ্য ইয়ার, নিউ ইন্স্যুরেন্স প্রোডাক্ট অব দ্য ইয়ার, বেস্ট কাস্টমার সার্ভিস ইনিশিয়েটিভ অব দ্য ইয়ার।

পুরস্কার অর্জন প্রসঙ্গে প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে সোনালী লাইফ ইন্স্যুরেন্সের পরিচালক শেখ মোহাম্মদ ড্যানিয়েল বলেন, এই অর্জন আমাদের নিরলস উদ্ভাবনী প্রচেষ্টা, ডিজিটালাইজেশনের অগ্রযাত্রা, গ্রাহককেন্দ্রিক পরিকল্পনা এবং দ্রুততম সময়ে দাবি নিষ্পত্তির অঙ্গীকারেরই স্বীকৃতি।

তিনি আরও বলেন, কমনওয়েলথ পার্টনারশিপ সামিট ও বিজনেস এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ডস হলো কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলোর ব্যবসায়িক নেতৃত্ব ও উদ্ভাবনকে সম্মান জানানোর আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্ম। এ স্বীকৃতি সোনালী লাইফকে কেবল বাংলাদেশেই নয়, আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও একটি প্রভাবশালী বীমা প্রতিষ্ঠান হিসেবে তুলে ধরছে।

উল্লেখ্য, ২০২৩ সালেও সোনালী লাইফ একই অ্যাওয়ার্ডে ছয়টি ক্যাটাগরিতে স্বীকৃতি অর্জন করেছিল।

