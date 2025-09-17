  2. অর্থনীতি

দুই মাসের মধ্যে সব খাস জমির হিসাব নেওয়া হবে: পরিকল্পনা উপদেষ্টা

প্রকাশিত: ০৩:৪০ পিএম, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ/ফাইল ছবি

আগামী দুই মাসের মধ্যে সারাদেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সব খাস জমির হিসাব নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন পরিকল্পনা উপদেষ্টা ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ।

বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) পরিকল্পনা কমিশন চত্বরে এনইসি সম্মেলন কক্ষে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি সভায় তিনি এ কথা জানান।

পরিকল্পনা উপদেষ্টা বলেন, সারাদেশে খাস জমি পড়ে আছে। এ বিষয়ে কয়েকজন উপদেষ্টা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, এগুলো কী অবস্থায় আছে তা বের করবো। কী পরিমাণ খাস জমি অপব্যবহার হয়েছে তা দেখা হবে। যত খাস জমি পড়ে আছে তা দুই মাসের মধ্যে হিসাব নেওয়া হবে।

বিগত সময়ে প্রকল্পগুলো একটা মাফিয়া চক্রের হাতে ছিল দাবি করে ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ বলেন, বিগত সময়ে মাফিয়ারা রেল, সড়ক, সেতু ও পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়সহ কয়েকটি খাতের প্রকল্প বাস্তবায়নে জড়িত ছিল। তবে এখন তাদের সেই সুযোগ নেই।
‘এখন দেখা হবে তাদের দক্ষতা কেমন, বিভিন্ন জায়গায় তাদের রেকর্ড কেমন ছিল দেখা হবে। একজনের নামে কাজ নিয়ে অন্যদের কাজ দেওয়া সম্ভব হবে না। নতুন যারা আছে তাদের সুযোগ দেওয়া হবে’- যোগ করেন তিনি।

