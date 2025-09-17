ক্রেডিট কার্ডে লেনদেন কমেছে জুলাইয়ে

ক্রেডিট কার্ডে লেনদেন কমেছে জুলাইয়ে
দেশে-বিদেশে ক্রেডিট কার্ডে লেনদেন কমেছে জুলাইয়ে। ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে লেনদেনের সব সূচকই কমেছে ওই মাসে। দেশের ভেতর, বিদেশে এবং বিদেশিরা বাংলাদেশে—সব ক্ষেত্রেই জুনের তুলনায় খরচের পরিমাণ কমেছে।
বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ প্রতিবেদন অনুযায়ী, চলতি বছরের জুনে বিদেশে বাংলাদেশিরা ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে খরচ করেছিলেন ৫৪৯ কোটি টাকা। কিন্তু জুলাইয়ে সেই খরচ নেমে আসে ৪৭৯ কোটিতে—যা এক মাসে কমেছে ৭০ কোটি টাকা।
জুলাইয়ে বিদেশে সবচেয়ে বেশি খরচ হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে (৭৯ কোটি টাকা)। এরপর রয়েছে যুক্তরাজ্য (৫৭ কোটি), থাইল্যান্ড (৫২ কোটি), সিঙ্গাপুর (৪০ কোটি), মালয়েশিয়া (৩৮ কোটি) ও ভারত (২৮ কোটি টাকা)।
আরও পড়ুন
বিদেশে খরচ কমে যাওয়ার কারণ হিসেবে ব্যাংক কর্মকর্তারা বলছেন, সরকার পরিবর্তনের পর আওয়ামী লীগ ঘনিষ্ঠ কিছু রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী ও পেশাজীবীর ব্যাংক হিসাব জব্দ হওয়ায় তাদের কার্ড ব্যবহার বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে অ্যাকাউন্টে টাকা থাকলেও বিদেশে খরচ করা যাচ্ছে না।
অন্যদিকে, বিদেশিরা বাংলাদেশে এসেও আগের তুলনায় কম খরচ করেছেন। জুনে তাদের খরচ ছিল ১৯৫ কোটি টাকা, আর জুলাইয়ে কমে দাঁড়ায় ১৮৮ কোটিতে। এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকরা সবচেয়ে বেশি খরচ করেছেন (৪৪ কোটি টাকা)।
দেশের ভেতরেও ক্রেডিট কার্ড লেনদেন কমেছে। জুনে খরচ হয়েছিল ৩ হাজার ১১৪ কোটি টাকা, আর জুলাইয়ে তা কমে দাঁড়ায় ৩ হাজার ৮৩ কোটিতে। অর্থাৎ এক মাসে দেশের অভ্যন্তরীণ লেনদেন কমেছে ৩১ কোটি টাকা।
ইএআর/ইএ