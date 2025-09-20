বিনিয়োগকারীদের আগ্রহ হারানোর শীর্ষে প্রাইম ফাইন্যান্স

বিনিয়োগকারীদের আগ্রহ হারানোর শীর্ষে প্রাইম ফাইন্যান্স
গত সপ্তাহজুড়ে দেশের শেয়ারবাজারে লেনদেনে অংশ নেওয়া বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ইউনিটের দাম কমেছে। ফলে মূল্যসূচকের বড় পতন হয়েছে। একই সঙ্গে কমেছে লেনদেনের গতি। দাম কমার এ তালিকায় নেতৃত্ব দিয়েছে আর্থিক খাতের প্রতিষ্ঠান প্রাইম ফাইন্যান্স।
বিনিয়োগকারীদের বড় অংশ কোম্পানিটির শেয়ার কিনতে আগ্রহী না হওয়ায় গত সপ্তাহজুড়েই দাম কমেছে। এতে প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) দাম কমার শীর্ষস্থান দখল করেছে এই আর্থিক প্রতিষ্ঠানটি।
গত সপ্তাহজুড়ে ডিএসইতে লেনদেনে অংশ নেওয়া মাত্র ৬৮ প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ইউনিটের দাম বেড়েছে। বিপরীতে দাম কমেছে ৩০৬টির। এছাড়া ২৩টির দাম অপরিবর্তিত রয়েছে। অর্থাৎ দাম বাড়ার তুলনায় দাম কমার তালিকায় সাড়ে চারগুণ বেশি প্রতিষ্ঠান রয়েছে।
এমন পতনের বাজারে গত সপ্তাহে লেনদেন হওয়া পাঁচ কার্যদিবসে প্রাইম ফাইন্যান্সের প্রতিটি শেয়ারের দাম কমেছে ৮০ পয়সা বা ২৭ দশমিক ৫৯ শতাংশ। এতে এই পাঁচদিনে শেয়ারের দাম সম্মিলিতভাবে কমেছে ২১ কোটি ৮৩ লাখ ৩৩ হাজার ১৮৬ টাকা। সপ্তাহের শেষ কার্যদিবস শেষে কোম্পানিটির প্রতিটি শেয়ারের দাম দাঁড়িয়েছে ২ টাকা ১০ পয়সা, যা আগের সপ্তাহের শেষে ছিল ২ টাকা ৯০ পয়সা।
এমন দরপতন হওয়া কোম্পানিটি ২০১৯ সালের পর বিনিয়োগকারীদের কোনো লভ্যাংশ দেয়নি। সর্বশেষ ২০১৯ সালে বিনিয়োগকারীদের ২ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ দিয়েছিল প্রতিষ্ঠানটি। তার আগে ২০১৪ সালে সাড়ে ১২ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ দেয় প্রাইম ফাইন্যান্স।
আরও পড়ুন
নিত্যপণ্যের দাম জানাতে ভোক্তা অধিদপ্তর চালু করলো ‘বাজারদর’ অ্যাপ
পতনের বাজারে বিনিয়োগকারীদের পছন্দের শীর্ষে এনভয় টেক্সটাইল
কোম্পানিটির মোট শেয়ার সংখ্যা ২৭ কোটি ২৯ লাখ ১৬ হাজার ৪৮৩টি। এর মধ্যে উদ্যোক্তা ও পরিচালকদের কাছে রয়েছে ৫৯ দশমিক ১৪ শতাংশ। বাকি শেয়ারের মধ্যে ৩৩ দশমিক ৩১ শতাংশই আছে সাধারণ বিনিয়োগকারীদের কাছে। এছাড়া প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের কাছে ৭ দশমিক ৫৪ শতাংশ এবং বিদেশিদের কাছে শূন্য দশমিক শূন্য ১ শতাংশ শেয়ার রয়েছে।
প্রাইম ফাইন্যান্সের পর গত সপ্তাহে দাম কমার তালিকায় ছিল সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক। এই কোম্পানিটির শেয়ারের দাম কমেছে ২৪ দশমিক শূন্য ৭ শতাংশ। শেয়ারের দাম ২১ দশমিক ৭৪ শতাংশ কমার মাধ্যমে দাম কমার তালিকায় তৃতীয় স্থানে রয়েছে গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক।
এছাড়া দাম কামার তালিকায় থাকা শীর্ষ ১০ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সিএপিএম বিডিবিএল মিউচুয়াল ফান্ডের কমেছে ২০ দশমিক ১৬ শতাংশ। এক্সিম ব্যাংকের ১৮ দশমিক ১৮ শতাংশ, প্রিমিয়ার লিজিংয়ের ১৬ দশমিক ৬৭ শতাংশ, বিবিএস কেবলসের ১৫ দশমিক ৪২ শতাংশ দাম কমেছে। মুন্নু ফেব্রিক্সের ১৪ দশমিক ৪১ শতাংশ, ডমিনেজ স্টিল বিল্ডিংয়ের ১৪ দশমিক ২৯ শতাংশ এবং ফার্স্ট সিউকিউরিটি ইসলামী ব্যাংকের ১৪ দশমিক ২৯ শতাংশ দাম কমেছে।
এমএএস/কেএসআর/এএসএম