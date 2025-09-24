  2. অর্থনীতি

তিন দিন বন্ধ থাকবে মিডল্যান্ড ব্যাংকের কার্যক্রম

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:০৫ পিএম, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
কোর ব্যাংকিং সিস্টেম আধুনিকায়নের জন্য মিডল্যান্ড ব্যাংকের সব ধরনের কার্যক্রম তিন দিন বন্ধ থাকবে। ১ অক্টোবর সকাল ৮টা থেকে ৪ অক্টোবর সকাল ৮টা পর্যন্ত এই সময়ের মধ্যে গ্রাহকরা কোনো লেনদেন বা ব্যাংকিং সুবিধা নিতে পারবেন না।

বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) বাংলাদেশ ব্যাংকের এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়। ব্যাংকটির আবেদনের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক এ অনুমোদন দেয়।

প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়, বিদ্যমান কোর ব্যাংকিং সিস্টেম (সিবিএস) আপগ্রেডেশন কার্যক্রম নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করার জন্য ১ অক্টোবর থেকে ৪ অক্টোবর পর্যন্ত সাময়িকভাবে সব ব্যাংকিং সেবা বন্ধ থাকবে।

এর মধ্যে শাখা ও উপ-শাখা, এজেন্ট ব্যাংকিং, ডেবিট কার্ড, এটিএম, বিএসিপিএস, বিইএফটিএন, আরটিজিএস, এনপিএসবি-সহ সব ধরনের সেবা অন্তর্ভুক্ত। ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১ এর ৪৫ ধারার ক্ষমতাবলে এ অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

কোর ব্যাংকিং সিস্টেম মূলত ব্যাংকের এমন একটি পরিষেবা যেখানে গ্রাহকরা নেটওয়ার্কভুক্ত যে কোনো শাখা থেকে তাদের অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে জমা, উত্তোলন, ঋণ গ্রহণ, বন্ধক বা অর্থ দেওয়ার মতো মৌলিক লেনদেন করতে পারেন।

আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর এ সিস্টেমের মাধ্যমে ব্যাংকের রেকর্ড কেন্দ্রীয়ভাবে সংরক্ষিত হয় এবং গ্রাহকরা এটিএম, ইন্টারনেট ব্যাংকিং, মোবাইল ব্যাংকিংসহ বিভিন্ন মাধ্যমে সহজে সেবা নিতে পারেন।

