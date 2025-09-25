নির্মাণ-কাঠ-আসবাবপত্র শিল্পের আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী শুরু আজ
নির্মাণ অবকাঠামো এবং কাঠ ও আসবাবপত্র সংশ্লিষ্ট শিল্পসহ ধাতব শিল্পের নতুন উদ্ভাবন, প্রযুক্তি ও পণ্য নিয়ে রাজধানীতে ৯ম বারের মতো প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে।
এএসকে ট্রেড অ্যান্ড এক্সিবিশনস প্রাইভেট লিমিটেড এবং ফিউচারেক্স ট্রেড ফেয়ার অ্যান্ড ইভেন্টস প্রাইভেট লিমিটেডের যৌথ উদ্যোগ তিন দিনব্যাপী এ প্রদর্শনী ২৫ থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর বসুন্ধরা আন্তর্জাতিক কনভেনশন সিটির এক্সপো ভিলেজে অনুষ্ঠিত হবে।
বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়েছে।
এতে বলা হয়, প্রদর্শনীটিকে ‘৯ম বাংলাদেশ বিল্ডকন ২০২৫’, বেস্ট সিএনসি রাউটার প্রেজেন্টস ‘৯ম বাংলাদেশ উড ইন্টারন্যাশনাল এক্সপো ২০২৫’ এবং ‘মেটাল ইন্ডাস্ট্রিজ এক্সপো ২০২৫’ এই তিনটি ভাগে উপস্থাপন করা হচ্ছে, যেখানে দেশ-বিদেশের অসংখ্য প্রতিষ্ঠানের হাজারও পণ্য প্রদর্শিত হবে।
হাউজিং অ্যান্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক (অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর) ড. ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ গিয়াসউদ্দিন হায়দার প্রধান অতিথি হিসেবে প্রদর্শনীর উদ্বোধন করবেন। খাতসংশ্লিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে বৃহস্পতিবার বেলা ১১টায় এক্সপো ভিলেজে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রদর্শনীর পর্দা উঠবে।
তিন দিনব্যাপী এ প্রদর্শনীতে ভারত, চীনসহ বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠানগুলো অংশ নিচ্ছে। প্রদর্শনীতে নানা ধরনের পণ্য, যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ, কাঁচামাল ও সংশ্লিষ্ট পণ্য প্রদর্শিত হবে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- কনস্ট্রাকশন মেশিনারি অ্যান্ড ইকুইপমেন্ট, ব্যাচ প্ল্যান্ট, পাওয়ার টুলস, কংক্রিট ব্লক মেশিন, এইচডিপিই ফিটিংস, ইলেকট্রোফিউশন ফিটিং, পিপিআর ফিটিং, বিল্ডিং ক্ল্যাডিং, হলো, ইন্টারব্লকিং ব্রিক মেশিনস, অ্যালুমিনিয়াম কম্পোজিট প্যানেল, ইনসুলেটিং গ্লাস প্রোডাকশন লাইন, ডেকোরেটিভ পিভিসি ফিল্ম ফর ডোরস অ্যান্ড ওয়ালস ক্ল্যাডিংস, অ্যালুমিনিয়াম উইনডো ফেব্রিকেটিং মেশিন, প্লাস্টিক/ডব্লিউপিসি/ইউপিভিসি ডোরস, ফার্নিচার ও ওয়াল ক্ল্যাডিং ইত্যাদি।
এছাড়াও পিবিভি পাইপ গ্লু, পাইপ ক্ল্যাম্প, ফ্লোর ড্রেন, ইউভি ফ্ল্যাটবেড প্রিন্টার, গ্লাস প্রিন্টার, উড বোর্ড প্রিন্টার, ডোর প্রিন্টার, ইউভি সিলিন্ডার প্রিন্টার, পিভিসি বল ভালভ, অ্যাঙ্গেল ভালভ ও ফিটিংস, বাট ফিউশন মেশিন, ব্যান্ড স’ মেশিন, ওয়ার্কশপ ফিটিং মেশিন, হটমেন্ট অ্যাঢেসিভ, কার্বন-ডাই-অক্সাইড, সিএনসি রাউটার, ফাইবার লেজার মেশিন, এজ ব্যান্ডিং মেশিন, পাইপ বেন্ডিং মেশিন, মেলামাইন গ্রেইন পেপারসহ সংশ্লিষ্ট একাধিক পণ্য প্রদর্শিত হবে।
দর্শনার্থীদের জন্য এই প্রদর্শনী উন্মুক্ত থাকবে। দর্শনার্থীরা প্রতিদিন বেলা ১১টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত পরিদর্শন করতে পারবেন।
