সরবরাহ সংকট তৈরি করে তেলের দাম বাড়াচ্ছে কোম্পানিগুলো

সরবরাহ সংকট তৈরি করে তেলের দাম বাড়াচ্ছে কোম্পানিগুলো
সয়াবিন তেলের দাম লিটারে ১০ টাকা বাড়াতে ব্যবসায়ীদের দেওয়া প্রস্তাব মেনে নেয়নি সরকার। সে কারণে বাজারে এখন তৈরি হয়েছে নতুন অস্থিরতা।
পাইকারি ও খুচরা বিক্রেতারা বলছেন, তেলের দাম নতুন করে বাড়েনি। তবে কমিশন কমিয়ে দিয়েছে সরবরাহকারী কোম্পানিগুলো। সরবরাহ সংকট তৈরি করে তেলের দাম বাড়ানো হচ্ছে।
এতে বাজারে বেড়েছে খোলা সয়াবিন ও সুপার পাম অয়েলের দাম। গত তিন-চারদিনের ব্যবধানে এই দুই ধরনের তেলের দাম বেড়েছে লিটারে পাঁচ টাকার মতো।
বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) সকালে রাজধানীর রামপুরা, মালিবাগ এলাকার বিভিন্ন দোকান ও বাজার ঘুরে এবং ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলে এসব তথ্য জানা গেছে।
সম্প্রতি লিটারে ১০ টাকা দাম বাড়ানোর জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে চিঠি দেয় ভোজ্যতেল পরিশোধন ও বিপণনকারীদের সংগঠন বাংলাদেশ ভেজিটেবল অয়েল রিফাইনার্স অ্যান্ড বনস্পতি ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন।
এর পরিপ্রেক্ষিতে গত সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) ভোজ্যতেল ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বৈঠক করে দাম লিটারে ১ টাকা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত জানায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। তবে দাম বাড়ানোর বিষয়ে এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো ঘোষণা দেয়নি ভোজ্যতেল পরিশোধন ও বিপণনকারী কোম্পানিগুলো। কিন্তু বাজারে খোলা তেলের দাম বেড়ে গেছে।
এখন খুচরা পর্যায়ে প্রতি লিটার খোলা সয়াবিন তেল বিক্রি হচ্ছে ১৭০ থেকে ১৭২ টাকায়। আর সুপার পাম অয়েলের লিটার ১৫৫ টাকা ১৬০ টাকা। চারদিন আগেও প্রতি লিটার খোলা সয়াবিন ১৬৯ টাকা ও পাম অয়েলের লিটার ছিল ১৫০ টাকা।
খুচরা ব্যবসায়ীরা বলছেন, পাইকারিতে বাড়ার কারণে খুচরা বাজারেও খোলা তেলের দাম বেড়েছে। কয়েকজন ছোট ব্যবসায়ীর সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, তিন-চারদিনের ব্যবধানে প্রতি ড্রাম (২০৪ লিটার) খোলা সয়াবিন তেলের দাম ৩২ হাজার টাকা থেকে বেড়ে ৩৪ হাজার ৪০০ টাকা হয়েছে। প্রতি ড্রাম খোলা সুপার পাম অয়েলের দাম ২৯ হাজার থেকে বেড়ে হয়েছে ৩১ হাজার টাকা।
এদিকে, বোতলজাত তেলের দাম খুচরা পর্যায়ে না বাড়লেও পাইকারিতে বেড়েছে। রামপুরা বাজারের ভাই ভাই স্টোরের জামাল হোসেন জাগো নিউজকে বলেন, ‘পাঁচ লিটারের বোতলজাত সয়াবিন তেলের প্রতি কার্টনে (২০ লিটার) ৫০ থেকে ৬০ টাকার মতো দাম বেড়েছে। কিন্তু গায়ের দাম বাড়ায়নি, ফলের আমাদের এ টাকা লোকসান দিয়ে বিক্রি করতে হচ্ছে।’
গত ৩ আগস্ট থেকে বোতলজাত সয়াবিন তেলের দাম প্রতি লিটার ১৮৯ টাকা, পাঁচ লিটার ৯২২ টাকা, খোলা সয়াবিনের দাম প্রতি লিটার ১৬৯ টাকা এবং পাম অয়েলের দাম প্রতি লিটার ১৫০ টাকা নির্ধারিত রয়েছে।
