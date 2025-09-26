বিটাকে প্রশিক্ষণ নিয়ে চাকরি পেলেন ২৮২ জন

বিটাকে প্রশিক্ষণ নিয়ে চাকরি পেলেন ২৮২ জন
বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্রে (বিটাক) প্রশিক্ষণ নিয়ে ৩৪০ জন প্রশিক্ষণার্থীর মধ্যে ২৮২ জন চাকরি পেয়েছেন। তাদের প্রাণ-আরএফএল গ্রুপ, ম্যাটাডোর গ্রুপ, এসিআই গ্রুপ, আর্ট নেচার কোম্পানি লি. ও সিঙ্গার গ্রুপে চাকরির সুযোগ দেওয়া হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায় বিটাক। ওইদিন বিটাকে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ ও নিয়োগপত্র দেওয়া হয়।
‘হাতে-কলমে কারিগরি প্রশিক্ষণে নারীদের গুরুত্ব দিয়ে বিটাকের কার্যক্রম সম্প্রসারণপূর্বক আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচন’ প্রকল্পের আওতায় ১৭তম ব্যাচের ঢাকা কেন্দ্রের প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ ও নিয়োগপত্র প্রদান কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন শিল্প সচিব ওবায়দুর রহমান।
বিটাক মহাপরিচালক পরিমল সিংহের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব নুরুজ্জামান, এনডিসি, এসএমই ফাউন্ডেশনের এমডি আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, বিটাকের প্রকল্প পরিচালক ইকবাল হোসেন পাটোয়ারী এবং বিটাক, ঢাকা কেন্দ্রের অতিরিক্ত পরিচালক ড. মাঝহারুল হাবীব।
শিল্প সচিব বলেন, উন্নত দেশ গড়ার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় কারিগরি শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। বিটাকের এ প্রকল্পের মাধ্যমে নারী-পুরুষদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচনের বিশাল সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
এনএইচ/এমকেআর