ঘোষণা দিয়েও আলু কেনেনি সরকার, পড়তি দামে লোকসানে কৃষক

ঘোষণা দিয়েও আলু কেনেনি সরকার, পড়তি দামে লোকসানে কৃষক
হিমাগার গেটে আলুর কেজিপ্রতি সর্বনিম্ন বিক্রয় মূল্য ২২ টাকা নির্ধারণ করে দিয়েছিল সরকার। গত ২৭ আগস্টের ওই ঘোষণার সঙ্গে পণ্যটির উৎপাদন খরচ অসামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ায় চাষিদের লোকসানের হাত থেকে বাঁচাতে ৫০ হাজার টন আলু কেনার উদ্যোগের কথা জানিয়েছিল কৃষি মন্ত্রণালয়।
তবে সরকার আলু কেনা শুরু না করায় বাজারে এ উদ্যোগের কোনো প্রভাব পড়েনি। বরং বাজারে এখন পাইকারি পর্যায়ে প্রতি কেজি আলু বিক্রি হচ্ছে ১১ থেকে ১২ টাকা দরে। যা খুচরায় কেনা যাচ্ছে ২০ টাকায়। অথচ এক মাস আগেও আলুর কেজি ছিল ২৫ টাকা। এভাবে আলুর দাম কমায় বড় ধরনের লোকসানে পড়েছেন চাষিরা।
ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি) এবং ব্যবসায়ীদের তথ্য অনুযায়ী, গতকাল (রোববার) খুচরা বাজারে আলু বিক্রি হয়েছে ১৮ থেকে ২৫ টাকা কেজি দরে। গত বছরের একই সময়ে প্রতি কেজি আলুর দাম ছিল ৫০ থেকে ৬০ টাকা। ফলে গত বছরের একই সময়ের সঙ্গে তুলনা করলে এ বছর পণ্যটির দাম কমেছে প্রায় ৬১ শতাংশ।
রাজধানীর কারওয়ান বাজারেও কমেছে আলুর দাম। পাইকাররা জানিয়েছেন, বাজারে এখন আলু বিক্রি হচ্ছে ১১-১২ টাকা কেজি দরে। পাইকারি বিক্রেতা ওবাইদুল হক জাগো নিউজকে বলেন, ‘এখনো কোল্ড স্টোরে (হিমাগারে) প্রচুর আলু আছে। যে কারণে সরবরাহ চাহিদার চেয়ে অনেক বেশি। দামও আগের চেয়ে কম।’
বাংলাদেশ গত মৌসুমে রেকর্ড এক কোটি ১৫ লাখ টন আলু উৎপাদন করেছে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)। তবে দেশের চাহিদা ৯০ লাখ টন হওয়ায় অনেক বেশি আলু উদ্বৃত্ত হয়ে গেছে।
বাংলাদেশ কোল্ড স্টোরেজ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মোস্তফা আজাদ চৌধুরী বাবু জাগো নিউজকে জানান, এখনো প্রায় ১২ লাখ টন আলু হিমাগারে পড়ে আছে। বিক্রির জন্য হাতে আছে সর্বোচ্চ আড়াই মাস। হিমাগারে প্রতি কেজি আলুর দাম এখন ১০ থেকে ১২ টাকা, যা সরকার নির্ধারিত দামের চেয়ে ১০-১২ টাকা কম বা অর্ধেক।
সরকার আলুর দাম নির্ধারণ এবং কেনার ঘোষণা দিলেও সেটি ব্যস্তবায়নে কোনো পদক্ষেপ নেয়নি বলে জানান তিনি।
সরকার আলু কিনে টিসিবির মাধ্যমে বিক্রি করার কথা ছিল। জানতে চাইলে টিসিবি চেয়ারম্যান ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ ফয়সাল আজাদ বলেন, ‘সরকার এ মাসের শেষ থেকে আলু কেনা শুরু করবে।’
