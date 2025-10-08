  2. অর্থনীতি

ভুয়া ওয়েবসাইট ও অ্যাপ থেকে সতর্ক থাকার আহ্বান বাংলাদেশ ব্যাংকের

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১০:৩৮ এএম, ০৮ অক্টোবর ২০২৫
বাংলাদেশ ব্যাংক, ফাইল ছবি

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) ও বাংলাদেশ ব্যাংকের নাম বা লোগো ব্যবহার করে ঋণ দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে একাধিক ভুয়া ওয়েবসাইট ও অ্যাপ চালু হয়েছে। এসব প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে বাংলাদেশ ব্যাংক বা আইএমএফের কোনো সম্পর্ক নেই বলে জানিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

মঙ্গলবার (৮ অক্টোবর) এক সতর্কবার্তায় বাংলাদেশ ব্যাংক জানায়, কিছু ওয়েবসাইট ও অ্যাপে নিবন্ধনের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের ব্যক্তিগত তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, জন্ম তারিখ, মোবাইল নম্বর, ই-মেইল ও জাতীয় পরিচয়পত্রের নম্বর সংগ্রহ করা হচ্ছে। এতে আর্থিক প্রতারণা বা আইনি জটিলতায় পড়ার আশঙ্কা রয়েছে।

সতর্কবার্তায় উল্লেখ করা হয়েছে, dbbloan.com, bblloan.com এবং www.bdloan71.com নামের ওয়েবসাইটগুলো বাংলাদেশ ব্যাংক বা আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের সঙ্গে কোনোভাবেই সংশ্লিষ্ট নয়। তাই এসব সাইট বা অ্যাপে কোনো ব্যক্তিগত তথ্য বা আর্থিক লেনদেন না করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক আরও জানিয়েছে, ‘পরিশোধ ও নিষ্পত্তি ব্যবস্থা আইন, ২০২৪’-এর ১৫ (২) ধারা অনুযায়ী, বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন ছাড়া অনলাইন বা অফলাইন যেকোনো মাধ্যমে জনসাধারণের কাছ থেকে বিনিয়োগ গ্রহণ বা ঋণ প্রদান অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। এ অপরাধে সর্বোচ্চ ৫ বছর কারাদণ্ড, ৫০ লাখ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হওয়ার বিধান রয়েছে।

জনসাধারণকে আর্থিক ক্ষতি ও আইনি ঝুঁকি থেকে রক্ষা করতে বাংলাদেশ ব্যাংক সবাইকে এ ধরনের প্রতারণামূলক কার্যক্রম থেকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছে।

