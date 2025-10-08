  2. অর্থনীতি

জেট ফুয়েলের দাম বাড়লো

প্রকাশিত: ০৬:২৬ পিএম, ০৮ অক্টোবর ২০২৫
অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক রুটে চলাচল করা উড়োজাহাজে ব্যবহৃত জ্বালানি তেল জেট ফুয়েলের দাম বাড়িয়েছে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি)। বুধবার (৮ অক্টোবর) নতুন এ দাম ঘোষণা করে বিইআরসি।

বিইআরসির নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, অক্টোবরে দেশের অভ্যন্তরীণ ফ্লাইটে প্রতি লিটারে ৯৬ টাকা ৯ পয়সা থেকে বাড়িয়ে ৯৯ টাকা ২৯ পয়সা করা হয়েছে। এছাড়া আন্তর্জাতিক ফ্লাইটে প্রতি লিটার শূন্য দশমিক ৬৩৩৩ ডলার থেকে বাড়িয়ে শূন্য দশমিক ৬৫৪৫ ডলার নির্ধারণ করা হয়েছে।

নতুন এ সিদ্ধান্ত আজ বুধবার (৮ অক্টোবর) রাত ১২টা থেকে কার্যকর হবে। পরবর্তী সিদ্ধান্ত না দেওয়া পর্যন্ত তা বলবৎ থাকবে বলে জানায় বিইআরসি।

এর আগে সেপ্টেম্বর মাসে প্রতি লিটার জেট ফুয়েলের দাম ৯৯ টাকা ৬৬ পয়সা থেকে কমিয়ে ৯৬ টাকা ৯ পয়সা করা হয়। এছাড়া আন্তর্জাতিক ফ্লাইটে প্রতি লিটার শূন্য দশমিক ৬৫০২ ডলার থেকে কমিয়ে শূন্য দশমিক ৬৩৩৩ ডলার নির্ধারণ করা হয়।

