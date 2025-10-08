স্টার্টআপের জন্য ১৫০০ কোটি টাকার ভেঞ্চার ক্যাপিটাল
প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেছেন, স্টার্টআপের জন্য ব্যাংকগুলো থেকে ৯০০ কোটি টাকার ভেঞ্চার ক্যাপিটাল তৈরি করা হচ্ছে। সেখানে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে আরও ৬০০ কোটি দেবে।
বুধবার (৮ অক্টোবর) রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আহসান এইচ মনসুরের বরাত দিয়ে তিনি এ তথ্য জানান।
শফিকুল আলম জানান, আজ তেজগাঁওয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে উপদেষ্টা পরিষদসহ বিভিন্ন স্টেক হোল্ডারদের এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলেন।
