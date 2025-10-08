  2. অর্থনীতি

৯ লিজিং কোম্পানি অবসায়নের সিদ্ধান্ত

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৬:৪৪ পিএম, ০৮ অক্টোবর ২০২৫
প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। ফাইল ছবি

দেশের নয়টি নন-ব্যাংকিং ফিন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন (এনবিএফআই) বা লিজিং কোম্পানি অবসায়নের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার।

বুধবার (৮ অক্টোবর) রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুরের বরাত দিয়ে এ তথ্য জানান প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম।

শফিকুল আলম বলেন, আজ রাজধানীর তেজগাঁওয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে উপদেষ্টা পরিষদসহ বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলেন।

তবে কোন নয়টি লিজিং কোম্পানি অবসায়ন করা হচ্ছে এ ব্যাপারে গণমাধ্যম কর্মীরা জানতে চাইলে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে সে তথ্য নেই বলে জানান।

