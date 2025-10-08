দেশে এখন ৫ মাসের আমদানি ব্যয়ের সমান রিজার্ভ আছে

দেশে এখন ৫ মাসের আমদানি ব্যয়ের সমান রিজার্ভ আছে
দেশে এখন ৫ মাসের আমদানি ব্যয়ের সমান রিজার্ভ আছে বলে জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আহসান এইচ মনসুরের বরাত দিয়ে প্রেস সচিব এই তথ্য জানান।
তিনি আরও জানান, মুদ্রাস্ফীতি ১২ দশমিক ৫ শতাংশ থেকে ৮ দশমিক তিন শতাংশে নেমে এসেছে। গত দু’ এক মাসে মুদ্রাস্ফীতি ৭ শতাংশে নেমে আসার কথা থাকলেও চালের দাম হঠাৎ করে বেড়ে যাওয়ায় তা হয়নি। বর্তমানে চালের দাম কমতে শুরু করেছে, আগামী দিনগুলোতে মুদ্রাস্ফীতি আরও হ্রাস পাবে।
বুধবার (৮ অক্টোবর) রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে গভর্নরের বরাত দিয়ে এসব তথ্য জানান প্রেস সচিব শফিকুল আলম।
শফিকুল আলম জানান, আজ রাজধানীর তেজগাঁওয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে উপদেষ্টা পরিষদসহ বিভিন্ন স্টেক হোল্ডারদের এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলেন।
বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের বরাত দিয়ে প্রেস সচিব জানান, বর্তমানে নন পারফরমিং লোন (এনপিএল) এনপিএলের মাত্রা ২৪ শতাংশ। শেখ হাসিনার আমলে ব্যাংকগুলোতে বৃহৎ পরিসরে চুরির কারণে মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। এ কারণে দেশের ব্যাংকিং সেক্টরে রুগ্ন দশা থেকে মুক্ত হয়নি।
