সময়ক্ষেপণ করা যাবে না, দ্রুত পণ্য ছাড়তে হবে: এনবিআর চেয়ারম্যান

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:৫৪ পিএম, ০৮ অক্টোবর ২০২৫
সময় ক্ষেপণের মাধ্যমে ব্যবসায়ীদের ক্ষতি করার সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে বলে জানিয়েছেন এনবিআরের চেয়ারম্যান মো. আবদুর রহমান খান। শুল্ক স্টেশন থেকে ১-২ দিনের মধ্যে পণ্য ছাড়তে হবে বলেও জানান তিনি।

বুধবার (৮ অক্টোবর) আগারগাঁওয়ে এনবিআর কার্যালয়ে ফরেন ইনভেস্টর্স চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ফিকি) এর প্রতিনিধিদের সঙ্গে মিট দ্যা বিজনেস শীর্ষক অংশীজন সভায় তিনি এসব কথা বলেন।

ফিকি’র নির্বাহী পরিচালক ও ব্যবসায়ী নূরুল কবিরের উপস্থাপনায় সভায় এনবিআর বোর্ড সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। এনবিআর চেয়ারম্যান ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন প্রশ্ন ও অভিযোগের জবাব দেন।

আমদানির ক্ষেত্রে পণ্য দ্রুত খালাসের তাগিদ দিয়ে এনবিআর চেয়ারম্যান বলেন, আমাদের প্রধান লক্ষ্য একদিন-দুইদিনের মধ্যে পণ্য ছাড় করা। মালামাল আসার পর এ্যাসসমেন্ট কমিটি করলে পণ্যের ডেমারেজ দিতে হয়। এভাবে পণ্য ছাড় করলে ব্যবসায়ীরা ব্যবসা করতে পারবে না। যদি কমিটি করতেই হয়, তাহলে মাল আসার আগে করতে হবে।

ব্যবসায়ীদের উদ্দেশ্য তিনি বলেন, যারা বিজনেস করতে আসছেন তারা যেন কোনো ধরনের হয়রানির স্বীকার না হন। সেটা নিশ্চিত করাই আমাদের মূল কাজ। কোনো আলোচনা করার দরকার হলে তা দ্রুত সম্ভব সমাধান করতে হবে।

চেয়ারম্যান ব্যবসায়ীদের উদ্দেশ্যে আরও বলেন, মাঠ পর্যায়ের কোনো কর্মকর্তা কোনো অনৈতিক কাজ করতে চাইলে কিংবা হয়রানি করতে চাইলে তাদের বিরুদ্ধে অনলাইনে অভিযোগ দেবেন। এনবিআর আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। জনগণের টাকায় সরকারি কর্মচারীদের বেতন হয়। কেন হয়রানি মেনে নেবেন। ব্যবসা বাড়লে রাজস্ব বাড়বে। ব্যবসাবান্ধব নিশ্চিত করাই প্রধান ফোকাস।

পণ্যের ভ্যালুয়েশন বিষয়ে এক প্রশ্নের জবাবে এনবিআর চেয়ারম্যান বলেন, ভ্যালুয়েশন নিয়ে জটিলতা কেন এত জটিলতা। এনবিআর যা ন্যায্য সেটা নেবে। ভ্যালুয়েশন বাড়িয়ে কাস্টমস ডিউটি ধরার দরকার নেই। তবে কর ফাঁকি দিলে ধরতে হবে।সমস্যা হচ্ছে আমাদের এখানে মাথা বেশি, ফলে কাজের গতি পাচ্ছে না।

দারাজের এক প্রতিনিধি অভিযোগ করে বলেন, ই-কমার্স খাতে পণ্য বিক্রির ওপর ১৫ শতাংশ ভ্যাট প্রযোজ্য। কিন্তু একই পণ্য অফলাইনে বিক্রি করলে ভ্যাট দিতে হয় সাড়ে ৭ শতাংশ। যেমন-মোবাইলের ক্ষেত্রে দোকানে বিক্রির ওপর ভ্যাট ৭.৫ শতাংশ কিন্তু অনলাইনে ১৫ শতাংশ। এটা সমন্বয় করতে হবে। ব্যবসা খাতে লেবেল প্লেয়িং ফিল্ড থাকা উচিত।

এ ক্ষেত্রে এনবিআর চেয়ারম্যান কর্মকর্তাদের ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশনা দেন।

