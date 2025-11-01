প্রিমিয়ার ব্যাংকের চট্টগ্রাম অঞ্চলের ব্যবসায়িক পর্যালোচনা সভা
প্রিমিয়ার ব্যাংক লিমিটেডের চট্টগ্রাম অঞ্চলের ২০২৫ সালের তৃতীয় প্রান্তিকের ব্যবসায়িক পর্যালোচনা সভা হয়েছে।
শনিবার (১ নভেম্বর) চট্টগ্রামের উপদ্বীপ হোটেলে এ সভায় ব্যাংকের বিভিন্ন শাখা ও উপ-শাখার ব্যবস্থাপক, পরিচালনা ব্যবস্থাপক ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা অংশ নেন।
সভায় সভাপতিত্ব করেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ আবু জাফর। স্বাগত বক্তব্য দেন আগ্রাবাদ শাখার ইভিপি ও ম্যানেজার কিশলয় সেন। এরপর পর্যায়ক্রমে বক্তব্য দেন ব্যাংকের ইআরপি প্রধান এস সাফাকাত রাব্বি, রিকভারি বিভাগের প্রধান এসইভিপি মো. আনোয়ার হোসেন ও কনজিউমার ব্যাংকিং বিভাগের ডিএমডি এস এম ওয়ালি উল মোর্শেদ।
সভার মূল পর্বে ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ আবু জাফর ব্যাংকের সামগ্রিক কার্যক্রম, শাখাভিত্তিক পারফরম্যান্স ও কৌশলগত অগ্রাধিকারের বিষয়ে দিকনির্দেশনা দেন। তিনি বলেন, বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক ব্যাংকিং খাতে গ্রাহকসেবা, রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ও ডিজিটাল সল্যুশনে উদ্ভাবনই টেকসই প্রবৃদ্ধির মূল চাবিকাঠি।
পরে বক্তব্য দেন প্রিমিয়ার ব্যাংক সিকিউরিটিজ লিমিটেডের চেয়ারম্যান ও স্বাধীন পরিচালক এম নূরুল আলম এবং অডিট কমিটির চেয়ারম্যান ও স্বাধীন পরিচালক মো. ফোরকান হোসেন। তারা ব্যাংকের সুশাসন, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও স্বচ্ছতা রক্ষায় সবার ভূমিকা গুরুত্বসহকারে তুলে ধরেন।
সভায় শাখাভিত্তিক কর্মক্ষমতা মূল্যায়ন, পুনঃঋণ আদায় (রিকভারি), এনপিএল হ্রাস, ওভারডিউ ও ক্রেডিট রেটিং বিশ্লেষণসহ বিভিন্ন আর্থিক সূচকের ওপর বিস্তারিত আলোচনা হয়। এতে মানিকচর, গৌরীপুর, কোম্পানিগঞ্জ, কক্সবাজার, মাইজদী, ফেনী, মিরসরাই, আগ্রাবাদ, পাহাড়তলী, জুবিলি রোড, কদমতলী ও অন্যান্য শাখা ব্যবস্থাপকরা তাদের পারফরম্যান্স উপস্থাপন করেন।
দুপুরে খাবার ও নামাজের বিরতির পর দ্বিতীয় অধিবেশনে বাকি শাখাগুলোর কর্মসম্পাদন নিয়ে পর্যালোচনা হয়। সভার শেষ পর্বে ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও মোহাম্মদ আবু জাফর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও করণীয় বিষয়ে দিকনির্দেশনা দিয়ে সভা সমাপ্ত ঘোষণা করেন।
সভা সঞ্চালনা ও সমন্বয়ে ছিলেন চট্টগ্রাম আঞ্চলিক কার্যালয়ের এক্সিকিউটিভ অফিসার খালেদ বিন মোস্তফা।
এমআরএএইচ/একিউএফ/জেআইএম