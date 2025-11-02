২০২৬ সালে ১০ শতাংশ কমবে জ্বালানি তেলের দাম: বিশ্বব্যাংক
তেলের দাম ব্যারেলপ্রতি ৬০ ডলারে নামবে, যা এখন প্রতি ব্যারেল বিক্রি হচ্ছে ৬৮ ডলারে। ইতিবাচক প্রভাব পড়বে কৃষি ও খাদ্যখাতে। ফলে বিশ্ববাজারে জিনিসপত্রের দাম আরও ৭ শতাংশ কমতে পারে। মূলত চীনে তেলের ব্যবহার স্থিতিশীল। ফলে বৈশ্বিকভাবে তেলের বাজারে অস্থিরতা থাকবে না।
২০২৬ সালে বিশ্বব্যাপী পণ্যের দাম ৬ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন স্তরে নেমে আসবে বলে ধারণা করা হচ্ছে, যা টানা চতুর্থ বছর পতনের লক্ষণ। দুর্বল বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, ক্রমবর্ধমান তেল উদ্বৃত্ত এবং ক্রমাগত নীতিগত অনিশ্চয়তার কারণে ২০২৫ এবং ২০২৬ উভয় সময়েই দাম ৭ শতাংশ কমবে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে বিশ্বব্যাংক।
সম্প্রতি বিশ্বব্যাংকের ‘কমোডিটি মার্কেটস আউটলুক অক্টোবর ২০২৫’ শীর্ষক প্রতিবেদনে এই পূর্বাভাস দিয়েছে সংস্থাটি।
বিশ্বব্যাংক জানায়, বিশ্ববাজারে পণ্যের দাম নির্ধারণে জ্বালানি তেল বড় ভূমিকা রাখে। জ্বালানি খাতের দাম কমায় ২০২৫ সালে জ্বালানির দাম আগের বছরের তুলনায় ১২ শতাংশ এবং ২০২৬ সালে আরও ১০ শতাংশ কমবে। ২০২৭ সালে তা আবার প্রায় ৬ শতাংশ বাড়বে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
সংস্থাটি জানায়, বিশ্ববাজারে পণ্যের দাম কমতে শুরু করেছে ২০২৫ সালের শুরু থেকেই। শুধু জ্বালানি তেলের দাম কমা নয় আরও কিছু কারণে কমেছে পণ্যের দাম। তার মধ্যে অন্যতম চীনে তেলের চাহিদা বৃদ্ধি কমে যাওয়া পাশাপাশি বিশ্ববাজারে তেলের সরবরাহ বেড়ে যাওয়া। জ্বালানির দাম কমার ফলে বিশ্বব্যাপী মুদ্রাস্ফীতি কমছে, অন্যদিকে চাল ও গমের দাম কমার ফলে কিছু উন্নয়নশীল দেশে খাদ্য আরও সাশ্রয়ী হয়েছে।
পণ্য বাজার বিশ্ব অর্থনীতিকে স্থিতিশীল করতে সাহায্য করছে দাবি করে সংস্থাটির প্রধান অর্থনীতিবিদ ইন্দ্রমিত গিল বলেছেন, ‘জ্বালানি তেলের দামের পতন বিশ্বব্যাপী ভোক্তা-মূল্য মুদ্রাস্ফীতি কমার ক্ষেত্রে অবদান রেখেছে। কিন্তু এই স্বস্তি স্থায়ী হবে না। সরকারগুলোর উচিত তাদের আর্থিকখাতকে সুশৃঙ্খল করা। প্রতিটা দেশের ব্যবসা-প্রস্তুত করতে, বাণিজ্য ও বিনিয়োগকে আরও ত্বরান্বিত করতে বর্তমান সুযোগ কাজে লাগাতে হবে।’
সংস্থাটি জানায়, বৈদ্যুতিক ও হাইব্রিড যানবাহনের চাহিদা বৃদ্ধি এবং চীনে তেলের ব্যবহার স্থবির হয়ে পড়ায় তেলের চাহিদা আরও ধীরে ধীরে কমছে। অপরিশোধিত তেলের দাম ২০২৫ সালে গড়ে ৬৮ ডলার থেকে ২০২৬ সালে ৬০ ডলারে নেমে আসার পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে- যা পাঁচ বছরের সর্বনিম্ন।
সংস্থাটি জানায়, ২০২৫ সালে ৬ দশমিক ১ শতাংশ এবং ২০২৬ সালে ০ দশমিক ৩ শতাংশ কমবে খাদ্যের দাম। রেকর্ড উৎপাদন এবং বাণিজ্যিক অস্থিরতার কারণে ২০২৫ সালে সয়াবিনের দাম কমছে তবে আগামী দুই বছরে স্থিতিশীল হওয়ার আশা করা হচ্ছে।
এদিকে, সরবরাহ পরিস্থিতির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ২০২৬ সালে কফি এবং কোকোর দাম কমার পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। তবে, ২০২৫ সালে সারের দাম ২১ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে, মূলত বাণিজ্য বিধিনিষেধের কারণে। তবে ২০২৬ সালে তা কমে আসবে। এই বৃদ্ধি কৃষকদের লাভের মার্জিনকে আরও ক্ষতি করবে এবং ভবিষ্যতের ফসলের ফলন নিয়ে উদ্বেগ বাড়বে।
বিশ্বব্যাংক জানায়, ২০২৫ সালে মূল্যবান ধাতুর দাম রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছেছে, যার পেছনে রয়েছে নিরাপদ সম্পদের চাহিদা এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ক্রমাগত কেনাকাটা। অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার সময়ে সোনার দাম বৃদ্ধি পেয়েছে, যা ব্যাপকভাবে সম্পদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসেবে বিবেচিত হয়েছে সোনা। ২০২৫ সাল শেষে সোনার দাম ৪২ শতাংশ বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আগামী বছর এটি আরও ৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেতে পারে, যার ফলে ২০১৫-২০১৯ সালের গড় মূল্য প্রায় দ্বিগুণ হবে। ২০২৫ সালে রূপার দাম রেকর্ড বার্ষিক গড় হবে বলেও ধারণা করা হচ্ছে, যা ৩৪ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে এবং ২০২৬ সালে আরও ৮ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে।
সংস্থাটি আরও জানায়, দীর্ঘস্থায়ী বাণিজ্য উত্তেজনা এবং নীতিগত অনিশ্চয়তার মধ্যে যদি বিশ্বব্যাপী প্রবৃদ্ধি কম তবে পণ্যের দাম প্রত্যাশার চেয়ে বেশি হ্রাস পেতে পারে। প্রত্যাশার চেয়ে বেশি তেল উৎপাদন হয়েছে। বৈদ্যুতিক যানবাহনের বিক্রয় বেড়েছে, যা ২০৩০ সালের মধ্যে তীব্রভাবে বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে। ফলে তেলের চাহিদা আরও কমিয়ে দিতে পারে।
বিপরীতে, ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা এবং সংঘাত তেলের দাম বাড়িয়ে দিতে পারে এবং সোনা ও রুপার মতো নিরাপদ আশ্রয়স্থল পণ্যের চাহিদা বাড়িয়ে তুলতে পারে। তেলের ক্ষেত্রে, অতিরিক্ত নিষেধাজ্ঞার বাজারের প্রভাবও মূল্যকে বেসলাইন পূর্বাভাসের চেয়ে বেশি বাড়িয়ে দিতে পারে।
বিশ্বব্যাংক জানায়, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) দ্রুত সম্প্রসারণ এবং বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলিতে বিদ্যুতের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে শক্তি এবং অ্যালুমিনিয়াম এবং তামার মতো বেস ধাতুর দাম বাড়তে পারে, যা এআই অবকাঠামোর জন্য অপরিহার্য।
বিশ্বব্যাংকের উপ-প্রধান অর্থনীতিবিদ আয়হান কোস বলেন, তেলের দাম কমলে উন্নয়নশীল অর্থনীতির জন্য প্রবৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান এগিয়ে একটি সময়োপযোগী সুযোগ তৈরি হয়। ব্যয়বহুল জ্বালানি ভর্তুকি পর্যায়ক্রমে অবকাঠামো এবং মানবসম্পদ উন্নয়নে ব্যবহার করা যায়। যা কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে এবং দীর্ঘমেয়াদী উৎপাদনশীলতা জোরদার করে। এই ধরনের সংস্কার ব্যয়কে খরচ থেকে বিনিয়োগে স্থানান্তরিত করতে পারে। জ্বালানি ভর্তুকি না থাকলে টেকসই কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়তা করবে।
এমওএস/এমআরএম/জেআইএম