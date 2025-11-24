গভর্নর
আন্তঃলেনদেনে আসছে সব প্রতিষ্ঠান, প্রয়োজন ফুরোবে নগদ অর্থের
দেশের সরকারি-বেসরকারি সব প্রতিষ্ঠান ২০২৭ সালের জুলাইয়ের মধ্যে আন্তঃলেনদেনের আওতায় আসতে পারে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আহসান এইচ মনসুর। এর ফলে ক্যাশ-আউট বা নগদ অর্থের আর প্রয়োজন থাকবে না বলেও জানান তিনি।
সোমবার (২৪ নভেম্বর) রাজধানীর হোটেল ওয়েস্টিনে অনলাইন লেনদেন সংক্রান্ত এক চুক্তি সই অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা জানান।
গভর্নর বলেন, ২০২৭ সালের জুলাইয়ের মধ্যে এটি সম্ভব হতে পারে। সব ব্যাংক, এমএফএস (মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস), আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বিমা কোম্পানিসহ সব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আন্তঃলেনদেন (ইন্টার-অপারেবিলিটি) ব্যবস্থা চালু হবে।
অনলাইনে সব লেনদেন তাৎক্ষণিক সম্পন্ন হওয়ার নতুন এ ব্যবস্থার ফলে লেনদেনে আর ক্যাশ-আউট বা নগদ অর্থের প্রয়োজন হবে না বলেও জানান গভর্নর।
তিনি বলেন, এজন্য ইনক্লুসিভ ইনস্ট্যান্ট পেমেন্ট সিস্টেম (আইআইপিএস) নামের একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা হবে। ওই প্ল্যাটফর্ম প্রতিষ্ঠায় আজ বাংলাদেশ ব্যাংকের সঙ্গে চুক্তি সই করে গেটস ফাউন্ডেশনের সহযোগী প্রতিষ্ঠান ‘মোজোলুপ’। নিরাপত্তাজনিত কারণে চুক্তিটি ‘ভার্চুয়ালি’ হয়েছে বলে জানান তিনি।
আহসান এইচ মনসুর বলেন, লেনদেনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতে ডিজিটাইজেশনের বিকল্প নেই। আন্তঃলেনদেন ব্যবস্থা চালু হলে আর্থিক লেনদেন আরও সহজ হবে, দুর্নীতি কমবে এবং সরকারের রাজস্ব আদায়ও বাড়বে। আগামী দিনে এ ব্যবস্থায় যাওয়াই হবে সময়ের দাবি।
