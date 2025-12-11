  2. অর্থনীতি

বিএম কন্টেইনার ডিপো পরিদর্শনে নেদারল্যান্ডসের রাষ্ট্রদূত

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক চট্টগ্রাম
প্রকাশিত: ০৫:১৮ এএম, ১১ ডিসেম্বর ২০২৫
বিএম কন্টেইনার ডিপো পরিদর্শনে নেদারল্যান্ডসের রাষ্ট্রদূত
চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে বিএম কন্টেইনার ডিপো পরিদর্শনে নেদারল্যান্ডসের রাষ্ট্রদূত/ছবি: সংগৃহীত

নেদারল্যান্ডস ও বাংলাদেশের মধ্যে ক্রমবর্ধমান বাণিজ্যিক, অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিএম কন্টেইনার ডিপো লিমিটেড পরিদর্শন করেছেন নেদারল্যান্ডসের রাষ্ট্রদূত ইউরিস ভান বোমেল।

রাষ্ট্রদূত বুধবার (১০ ডিসেম্বর) চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের শীতলপুরে অবস্থিত বিএম ডিপোতে যান। তিনি সেখানকার অত্যাধুনিক অবকাঠামো, আন্তর্জাতিক মানসম্মত নিরাপত্তা, সুরক্ষাব্যবস্থা, পরিবেশবান্ধব অপারেশনাল পদ্ধতি এবং প্রযুক্তিগত কন্টেইনার হ্যান্ডলিং কার্যক্রম নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেন।

এসময় ডাচ রাষ্ট্রদূত ডিপো পরিচালনায় উন্নত অটোমেশন, রিয়েল-টাইম মনিটরিং সিস্টেম এবং কঠোর নিরাপত্তা প্রোটোকলের ভূয়সী প্রশংসা করেন। বাংলাদেশ-নেদারল্যান্ডস দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য ও লজিস্টিক খাতে কৌশলগত সহযোগিতা আরও শক্তিশালী করবে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

পরিদর্শন শেষে ইউরিস ভান বোমেল বলেন, বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের বড় একটি অংশ পরিচালনায় বিএম কন্টেইনার ডিপো দীর্ঘদিন ধরে নির্ভরযোগ্য অংশীদার হিসেবে কাজ করছে।

বিএম কন্টেইনার ডিপোতে নেদারল্যান্ডস প্রতিনিধিদলের সফর দুই দেশের মধ্যে টেকসই বাণিজ্য, উন্নত লজিস্টিক সেবা ও প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনে ভবিষ্যৎ সহযোগিতার নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে। সেখানে নিরাপত্তা, আধুনিক প্রযুক্তি ও দক্ষতার সমন্বয়ে একটি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন লজিস্টিক হাব হিসেবে গড়ে উঠেছে। এ ধরনের উদ্যোগ বাংলাদেশের বাণিজ্যব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে ছিলেন নেদারল্যান্ডসের ভারত, বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কার প্রতিরক্ষাবিষয়ক উপদেষ্টা ক্যাপ্টেন জর্ডি ক্লেইন ও ইকোনমিক অ্যান্ড কমার্শিয়াল অ্যাফেয়ার্সের সিনিয়র অ্যাডভাইজার মুন্নুজান খানম।

ডিপোতে নেদারল্যান্ডসের উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধিদলকে স্বাগত জানান স্মার্ট গ্রুপের নির্বাহী পরিচালক ক্যাপ্টেন মাইনুল আহসান খাঁন। তিনি এসময় প্রতিষ্ঠানের কৌশলগত দিকনির্দেশনা, বর্তমান সক্ষমতা, নিরাপত্তা অবকাঠামো, অটোমেশন ব্যবস্থা এবং ভবিষ্যৎ উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কে প্রতিনিধিদলকে অবহিত করেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন বিএম কন্টেইনার ডিপো লিমিটেডের মহাব্যবস্থাপক নাজমুল আক্তার খাঁন, ডিজিএম মোহাম্মদ নুরুল আক্তার, জ্যেষ্ঠ ব্যবস্থাপক মোহাম্মদ হাসান তারেক, ব্যবস্থাপক মো. জসীম উদ্দিন প্রমুখ।

এমডিআইএইচ/একিউএফ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।