টেক্সওয়ার্ল্ড ইউএসএ-তে অংশ নেবে বাংলাদেশি ১৫ প্রতিষ্ঠান
ক্রেতাদের কাছে সর্বশেষ উদ্ভাবনী পণ্য উপস্থাপনের লক্ষ্যে বাংলাদেশের ১৫টি টেক্সটাইল ও পোশাক প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান টেক্সওয়ার্ল্ড ইউএসএ-তে অংশ নেবে। আগামী ২০ থেকে ২২ জানুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের জ্যাভিটস কনভেনশন সেন্টারে এটি অনুষ্ঠিত হবে।
বিশ্বের একটি অত্যন্ত প্রভাবশালী ও বৃহৎ টেক্সটাইল সোর্সিং ইভেন্ট হিসেবে স্বীকৃত এই আয়োজনের চলতি মৌসূম বৈশ্বিক অংশিদারত্ব, নতুনত্ব ও আধুনিক ট্রেন্ডসের সঙ্গে পরিচিতির প্রত্যয় ব্যক্ত করছে।
মেসে ফ্রাঙ্কফুর্ট ও টেক্সওয়ার্ল্ড এনওয়াইসির যৌথ আয়োজনে এই ইভেন্ট একই ছাদের নিচে জড়ো করছে শত শত আন্তর্জাতিক ফেব্রিক্স সরবরাহকারী, অ্যাপারেল উৎপাদককে। একই সঙ্গে ক্যাজুয়াল কটন ও টেকনিক্যাল টেক্সটাইল থেকে নিট, লেইসসহ কাটিংএজ সাসটেইনেবল মেটেরিয়ালস তৈরির কারখানাও এতে অংশ নেবে।
বাংলাদেশের টেক্সটাইল ও অ্যাপারেল ইন্ডাস্ট্রিজকে আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্মে পরিচিত করাতে বাংলাদেশ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) একটি কৌশলগত ও সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। ইপিবির সহায়তায় বাংলাদেশের ১৪টি শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠান তাদের সক্ষমতা ও নতুনত্ব উপস্থাপন করবে। এ প্রতিষ্ঠানগুলো হলো- গোল্ডেন টেক্স, ব্লু অ্যাপারেল, হেরা সোয়েটারস, পি এম সোর্সিং, এক্সকম ফ্যাশন, এ বি অ্যাপারেলস ও ডিজাইন সোর্সিং ইন্টারন্যাশনাল করপোরেশন। প্যারামাউন্ট টেক্সটাইল নামে আরেক প্রতিষ্ঠান নিজ উদ্যোগে এতে অংশ নেবে।
বাংলাদেশের উদীয়মান টেক্সটাইল ও অ্যাপারেল শিল্প, যা তৈরি পোশাক রপ্তানিতে তার শক্তি ও চাহিদার জন্য বিশ্বময় জনপ্রিয়। টেক্সওয়ার্ল্ড ইউএসএ সৃজনশীল ও নতুনত্ব, টেকসই সোর্সিং ট্রেন্ড তৈরি ও অংশিদারত্ব প্রতিষ্ঠায় একটি উপযুক্ত প্ল্যাটফরম। তৈরি পোশাক ও কাপড় রপ্তানিতে শক্ত অবস্থান ও বৈশ্বিক স্বীকৃতির জন্য পরিচিত বাংলাদেশের বিকাশমান টেক্সটাইল ও পোশাক খাতের জন্য টেক্সওয়ার্ল্ড ইউএসএ নতুন অংশীদারিত্ব অনুসন্ধান, টেকসই সোর্সিং ট্রেন্ড এবং সৃজনশীল উদ্ভাবন অন্বেষণের একটি শক্তিশালী দ্বার হিসেবে কাজ করছে।
