  2. অর্থনীতি

টেক্সওয়ার্ল্ড ইউএসএ-তে অংশ নেবে বাংলাদেশি ১৫ প্রতিষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:০০ পিএম, ০৮ জানুয়ারি ২০২৬
টেক্সওয়ার্ল্ড ইউএসএ-তে অংশ নেবে বাংলাদেশি ১৫ প্রতিষ্ঠান
বাংলাদেশের ১৫টি টেক্সটাইল ও পোশাক প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান টেক্সওয়ার্ল্ড ইউএসএ-তে অংশ নেবে/ ফাইল ছবি

ক্রেতাদের কাছে সর্বশেষ উদ্ভাবনী পণ্য উপস্থাপনের লক্ষ্যে বাংলাদেশের ১৫টি টেক্সটাইল ও পোশাক প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান টেক্সওয়ার্ল্ড ইউএসএ-তে অংশ নেবে। আগামী ২০ থেকে ২২ জানুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের জ্যাভিটস কনভেনশন সেন্টারে এটি অনুষ্ঠিত হবে।

বিশ্বের একটি অত্যন্ত প্রভাবশালী ও বৃহৎ টেক্সটাইল সোর্সিং ইভেন্ট হিসেবে স্বীকৃত এই আয়োজনের চলতি মৌসূম বৈশ্বিক অংশিদারত্ব, নতুনত্ব ও আধুনিক ট্রেন্ডসের সঙ্গে পরিচিতির প্রত্যয় ব্যক্ত করছে।

মেসে ফ্রাঙ্কফুর্ট ও টেক্সওয়ার্ল্ড এনওয়াইসির যৌথ আয়োজনে এই ইভেন্ট একই ছাদের নিচে জড়ো করছে শত শত আন্তর্জাতিক ফেব্রিক্স সরবরাহকারী, অ্যাপারেল উৎপাদককে। একই সঙ্গে ক্যাজুয়াল কটন ও টেকনিক্যাল টেক্সটাইল থেকে নিট, লেইসসহ কাটিংএজ সাসটেইনেবল মেটেরিয়ালস তৈরির কারখানাও এতে অংশ নেবে।

আরও পড়ুন
ব্যক্তিকে ঋণ দেয় না বিশ্বব্যাংক, প্রতারক থেকে সতর্ক থাকার আহ্বান
বাংলাদেশকে ২৭০ কোটি টাকা অনুদান দিচ্ছে জার্মানি

বাংলাদেশের টেক্সটাইল ও অ্যাপারেল ইন্ডাস্ট্রিজকে আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্মে পরিচিত করাতে বাংলাদেশ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) একটি কৌশলগত ও সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। ইপিবির সহায়তায় বাংলাদেশের ১৪টি শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠান তাদের সক্ষমতা ও নতুনত্ব উপস্থাপন করবে। এ প্রতিষ্ঠানগুলো হলো- গোল্ডেন টেক্স, ব্লু অ্যাপারেল, হেরা সোয়েটারস, পি এম সোর্সিং, এক্সকম ফ্যাশন, এ বি অ্যাপারেলস ও ডিজাইন সোর্সিং ইন্টারন্যাশনাল করপোরেশন। প্যারামাউন্ট টেক্সটাইল নামে আরেক প্রতিষ্ঠান নিজ উদ্যোগে এতে অংশ নেবে।

বাংলাদেশের উদীয়মান টেক্সটাইল ও অ্যাপারেল শিল্প, যা তৈরি পোশাক রপ্তানিতে তার শক্তি ও চাহিদার জন্য বিশ্বময় জনপ্রিয়। টেক্সওয়ার্ল্ড ইউএসএ সৃজনশীল ও নতুনত্ব, টেকসই সোর্সিং ট্রেন্ড তৈরি ও অংশিদারত্ব প্রতিষ্ঠায় একটি উপযুক্ত প্ল্যাটফরম। তৈরি পোশাক ও কাপড় রপ্তানিতে শক্ত অবস্থান ও বৈশ্বিক স্বীকৃতির জন্য পরিচিত বাংলাদেশের বিকাশমান টেক্সটাইল ও পোশাক খাতের জন্য টেক্সওয়ার্ল্ড ইউএসএ নতুন অংশীদারিত্ব অনুসন্ধান, টেকসই সোর্সিং ট্রেন্ড এবং সৃজনশীল উদ্ভাবন অন্বেষণের একটি শক্তিশালী দ্বার হিসেবে কাজ করছে।

আইএইচও/কেএসআর/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।