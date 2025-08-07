দ্বিতীয়বার পরিবর্তন হচ্ছে গাজীপুর ডিজিটাল ইউনিভার্সিটির নাম

দ্বিতীয়বার পরিবর্তন হচ্ছে গাজীপুর ডিজিটাল ইউনিভার্সিটির নাম
গাজীপুর ডিজিটাল ইউনিভার্সিটির নাম দ্বিতীয়বারের মতো বদলে ‘ইউনিভার্সিটি অব ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি বাংলাদেশ’ হচ্ছে। এ সংক্রান্ত প্রস্তাব অনুমোদন দিয়েছে উপদেষ্টা পরিষদ।
বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) সচিবালয়ে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে ‘গাজীপুর ডিজিটাল ইউনিভার্সিটি (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫’ এর খসড়া নীতিগত ও চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।
বৈঠক শেষে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব মোহাম্মদ শফিকুল আলম সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান।
তিনি বলেন, গাজীপুর ডিজিটাল ইউনিভার্সিটির নাম পরিবর্তন করা হয়, এটা নিয়ে এক ধরনের প্রটেস্ট হচ্ছিল। এটার আলোকেই উপদেষ্টা পরিষদ সিদ্ধান্ত নিয়েছে, গাজীপুর ডিজিটাল ইউনিভার্সিটির নতুন নাম হবে ইউনিভার্সিটি অব ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি বাংলাদেশ।
২০১৬ সালে গাজীপুরের কালিয়াকৈরে প্রতিষ্ঠিত বিশেষায়িত এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম নাম ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ডিজিটাল ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ। তবে অন্তর্বর্তী সরকার গত ফেব্রুয়ারি মাসে কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তন করে গাজীপুর ডিজিটাল ইউনিভার্সিটি করে।
গাজীপুর ডিজিটাল ইউনিভার্সিটি নামকরণের পর থেকেই আন্দোলনের নামেন ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা।
