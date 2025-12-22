জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় যে ৮ ক্যালকুলেটর ব্যবহার করা যাবে

জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় যে ৮ ক্যালকুলেটর ব্যবহার করা যাবে
আসন্ন জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীরা নির্দিষ্ট আটটি মডেলের সায়েন্টিফিক নন-প্রোগ্রামেবল ক্যালকুলেটর ব্যবহার করতে পারবে।
সোমবার (২২ ডিসেম্বর) ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড থেকে প্রকাশিত জরুরি নির্দেশনায় এ তথ্য জানানো হয়।
ঢাকা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ও জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষার নির্বাহী কমিটির সদস্যসচিব অধ্যাপক এস এম কামাল উদ্দিন হায়দারের সই করা নির্দেশনায় পরীক্ষাকেন্দ্রে কোন কোন মডেলের ক্যালকুলেটর ব্যবহার করা যাবে, তা স্পষ্ট করে জানানো হয়েছে।
এতে বলা হয়েছে, এ বছরের জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় পরীক্ষাকেন্দ্রে পরীক্ষার্থীরা কেবল অনুমোদিত কিছু সায়েন্টিফিক নন-প্রোগ্রামেবল ক্যালকুলেটর ব্যবহার করতে পারবে। এছাড়া সাধারণ (নন-সায়েন্টিফিক) ক্যালকুলেটর ব্যবহারের সুযোগ থাকবে।
যে মডেলগুলো ব্যবহার করা যাবে
১. এফএক্স ৮২ এমএস
২. এফএক্স ১০০ এমএস
৩. এফএক্স ৫৭০ এমএস
৪. এফএক্স ৯৯১ এমএস
৫. এফএক্স ৯৯১ ইএক্স
৬. এফএক্স ৯৯১ ইএস
৭. এফএক্স ৯৯১ প্লাস
৭. এফএক্স ৯৯১ সিডাব্লিউ
বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়, অনুমোদিত মডেলের বাইরে অন্য কোনো প্রোগ্রামেবল বা নিষিদ্ধ ক্যালকুলেটর ব্যবহার করা যাবে না। বিষয়টি অতীব জরুরি উল্লেখ করে সংশ্লিষ্ট সব পরীক্ষাকেন্দ্রের কেন্দ্র সচিবদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
দীর্ঘ ১৬ বছর পর ফের অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা। ঘোষিত সময়সূচি অনুযায়ী- আগামী ২৮ ডিসেম্বর এ পরীক্ষা শুরু হবে, যা চলবে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত।
সূচি অনুযায়ী—২৮ ডিসেম্বর বাংলা, ২৯ ডিসেম্বর ইংরেজি, ৩০ ডিসেম্বর গণিত ও ৩১ ডিসেম্বর বিজ্ঞান এবং বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় বিষয়ের পরীক্ষা নেওয়া হবে। প্রতিদিন সকাল ১০টায় পরীক্ষা শুরু হবে, চলবে দুপুর ১টা পর্যন্ত।
অংশ নেবে ২৫ শতাংশ শিক্ষার্থী, পরীক্ষা ৪ বিষয়ে
ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তারা জানান, শিক্ষার্থীদের দুই ধরনের জনিয়র বৃত্তি দেওয়া হবে। ট্যালেন্টপুল ও সাধারণ বৃত্তি। পরীক্ষা হবে চারটি বিষয়ে। এর মধ্যে তিনটি বিষয়ে ১০০ নম্বর করে ৩০০ এবং দুটি বিষয় একসঙ্গে করে ৫০ নম্বরে করে মোট ১০০ নম্বরের পরীক্ষা নেওয়া হবে। সর্বমোট নম্বর থাকবে ৪০০।
বাংলা ১০০, ইংরেজি ১০০, গণিত ১০০, বিজ্ঞান ৫০ এবং বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ে ৫০ নম্বরের পরীক্ষা হবে। প্রতিটি পরীক্ষার সময় ৩ ঘণ্টা। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন পরীক্ষার্থীদের জন্য অতিরিক্ত ৩০ মিনিট সময় বরাদ্দ থাকবে।
