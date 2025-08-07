প্রাথমিকের ডিপিইও পদে পদোন্নতি পেলেন ১৩ কর্মকর্তা
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা (ডিপিইও) ও সহকারী পরিচালক পদে পদোন্নতি পেয়েছেন ১৩ কর্মকর্তা। তারা উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তবে পদ শূন্য থাকায় পদোন্নতিপ্রাপ্তরা আগে থেকেই ডিপিইও পদে চলতি দায়িত্ব পালন করছিলেন।
পদোন্নতি পাওয়ায় তারা এখন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার পূর্ণকালীন দায়িত্ব পালন করবেন। পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা ষষ্ঠ গ্রেডে বেতন-ভাতা ও অন্যান্য সুবিধা পাবেন।
বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জারি করা প্রজ্ঞাপনে তাদের পদোন্নতি দেওয়া হয়। এতে সই করেছেন মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন-১ শাখার উপসচিব মো. শামছুল আরিফ।
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, বিভাগীয় পদোন্নতি কমিটির (ডিপিসি) গত ২২ জুলাইয়ের সভার সুপারিশের প্রেক্ষিতে ‘সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার’ পদে কর্মরত ১৩ কর্মকর্তাকে জ্যেষ্ঠতার ক্রম অনুযায়ী ‘সহকারী পরিচালক/জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার’ পদে পদোন্নতি প্রদান করা হলো।
পদোন্নতিপ্রাপ্তরা হলেন- পাবনার মো. আশরাফুল ইসলাম, রাজশাহীর এ কে এম আনোয়ার হোসেন, বগুড়ার মো. রেজোয়ান হোসেন, খাগড়াছড়ির মো. শফিকুল ইসলাম, রাজশাহীর নূর আখতার জান্নাতুল ফেরদৌস, পঞ্চগড়ের সমেশ চন্দ্র মজুমদার, মুন্সিগঞ্জের মো. নজরুল ইসলাম, বরগুনার আবু জাফর মো. ছালেহ, পিরোজপুরের মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল, কক্সবাজারের মো. শাহীন মিয়া, গোপালগঞ্জের মোছা. জ্যোৎসা খাতুন, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মাহফুজা খাতুন, জয়পুরহাটের মো. মমিনুল ইসলাম।
