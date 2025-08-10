  2. শিক্ষা

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

উচ্চশিক্ষা শেষে কেউ যাতে বেকার না থাকে, সেজন্য কাজ করছি: উপাচার্য

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:৪৭ এএম, ১০ আগস্ট ২০২৫
স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শেষ করে গ্র্যাজুয়েটরা যাতে বেকার না থাকেন সেই লক্ষ্যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সিলেবাস প্রণয়নসহ নানা ধরনের পদক্ষেপ নিচ্ছে বলে জানিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়টির উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম আমানুল্লাহ।

তিনি বলেন, উচ্চশিক্ষা গ্রহণের পর শিক্ষার্থীরা যাতে বেকার না থাকে সেজন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় নানা ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। শিক্ষার্থীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ ইয়ুথ লিডারশিপ সেন্টার, বিওয়াইএলসি, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়, কোয়ালিশন ডেভেলপমেন্ট কমিউনিকেশন সোসাইটি ও ইউনিসেফ বাংলাদেশের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক সই করা হয়েছে। এ উদ্যোগে নতুন করে যুক্ত হলো ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি স্কিল্ড ডেভেলপমেন্ট ফোরাম (এনইউএসডিএফ)।

শনিবার (৯ আগস্ট) রাজধানীর ধানমন্ডিতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নগর কার্যালয়ে আয়োজিত সমঝোতা স্মারক সই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও এনইউএসডিএফের মধ্যে সমঝোতা স্মারক সই করা হয়।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারন্যাশনাল ডেস্কের পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) রাজ বিন কাসেম এবং এনইউএসডিএফের প্রেসিডেন্ট রিয়াজ হোসাইন নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সমঝোতা স্মারকে সই করেন।

চুক্তি অনুযায়ী- এনইউএসডিএফ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত কলেজের শিক্ষার্থীদের চাকরিভিত্তিক কর্মদক্ষতা বাড়াতে তথ্য প্রযুক্তিসহ বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ দেবে। প্রশিক্ষণে আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই), ইন্টারনেট অব থিংস-আই্ওটি, ডাটা সায়েন্স, ওয়েভ ডেভেলপমেন্ট এবং ফ্রিল্যান্সিংয়ের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হবে।

সমঝোতা স্মারক সই অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মিডিয়া অ্যাডভাইজার গৌতম বড়ুয়া, ইউনিসেফ বাংলাদেশের কনসালটেন্ট ইস্তানুল কবির, এনইউএসডিএফের ভাইস প্রেসিডেন্ট জাহিদুল হোসাইন এবং জেনারেল সেক্রেটারি তাফহীম আউয়াল মজুমদার প্রিসিলা উপস্থিত ছিলেন।

