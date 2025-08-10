  2. শিক্ষা

খাতা চ্যালেঞ্জে ফল পাল্টে যাওয়াদের একাদশে ভর্তি আবেদন শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:৫০ পিএম, ১০ আগস্ট ২০২৫
খাতা চ্যালেঞ্জে ফল পাল্টে যাওয়াদের একাদশে ভর্তি আবেদন শুরু
ফাইল ছবি

চলতি বছরের এসএসসি পরীক্ষার পুনর্নিরীক্ষণে ফল প্রকাশ করা হয়েছে। রোববার (১০ আগস্ট) সকাল ১০টায় এ ফল প্রকাশ হয়। পুনর্নিরীক্ষণের মাধ্যমে পরিবর্তিত ফলাফল এরই মধ্যে ওয়েবসাইটে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

ফলে যেসব শিক্ষার্থীর এসএসসির ফল পরিবর্তন হয়েছে, তারা অনলাইনের মাধ্যমে এখন একাদশে ভর্তির আবেদন করতে পারছেন। রোববার সন্ধ্যা ৬টার পর থেকে তাদের আবেদন নেওয়া হচ্ছে।

ঢাকা বোর্ড সূত্র জানায়, যারা পুনর্নিরীক্ষণে ফল পরিবর্তন হবে- এমন প্রত্যাশায় একাদশে ভর্তির আবেদন করেননি, তারা রোববার সন্ধ্যা ৬টার পর থেকে আবেদন করতে পারবেন। যারা আগেই আবেদন করেছেন এবং পুনর্নিরীক্ষণে ফল পরিবর্তন হয়েছে; তারা অনলাইনে আবেদন পরিমার্জন করতে পারবেন।

গত ৩০ জুলাই থেকে একাদশে ভর্তির প্রথম ধাপে আবেদন নেওয়া হচ্ছে, যা চলবে সোমবার (১১ আগস্ট) রাত ১২টা পর্যন্ত। তিন ধাপে আবেদন নিয়ে শিক্ষার্থী নির্বাচন, নিশ্চয়ন ও চূড়ান্ত ভর্তি শেষে একাদশ শ্রেণিতে ক্লাস শুরু হবে।

এদিকে, এসএসসি ও সমমান পরীক্ষার উত্তরপত্র পুনর্নিরীক্ষণ বা খাতা চ্যালেঞ্জের প্রকাশিত ফলাফলে দেখা যায়, ১১টি শিক্ষা বোর্ডে নতুন করে জিপিএ-৫ পেয়েছেন ১ হাজার ১৪৬ জন শিক্ষার্থী। আর ফেল থেকে পাস করেছেন ৪ হাজার ৭৯২ জন। এছাড়া অন্তত ১০ হাজার শিক্ষার্থীর ফলাফলে পরিবর্তন এসেছে। একাদশে ভর্তিতে তাদের পরিবর্তিত ফলাফল ধরে মেধাক্রম তৈরি করা হবে।

একাদশ শ্রেণিতে অনলাইনে ভর্তির আবেদন করতে এখানে ক্লিক করুন।

